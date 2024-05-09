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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Зброя має приходити швидше: Зеленський назвав головну проблему для ЗСУ

Військова допомога Україні – Зеленський назвав основну проблему
Фото: Офіс президента

Відстань між ухваленням рішення про військову допомогу Україні на Заході та прямим потраплянням цієї зброї на фронт Силам оборони не стільки у кілометрах, скільки в тижнях та місяцях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, яка відбулася у Києві 9 травня.

— Відстань між цією допомогою від пункту А – голосування у Конгресі чи європейської підтримки, і ми всім їм вдячні, до пункту Б – України та фронту. Так от, вона вже не у кілометрах, вона на сьогодні – у тижнях і місяцях. На жаль. І ми це фіксуємо. Так, є постачання, але це не ті обсяги, які проголосовані, – сказав глава держави.

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За словами Зеленського, ситуація там важка, ворог перехопив ініціативу.

Відібрати цю ініціативу можна лише шляхом збільшення обсягів постачання озброєння Силам оборони.

— Ми постійно ведемо переговори, боремося, максимально чинимо тиск на партнерів, щоб збільшувати постачання цієї зброї. Ми розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, скільки нам потрібно вивести для того, щоб люди відпочили, як мінімум. Ідуть ротації, є план цих ротацій. Слава Богу – це все є, – резюмував він.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, військова допомога, Владимир Зеленский, Зброя для України
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