На Херсонщине с оккупированных территорий спасли четверо детей – Прокудин
На Херсонщине с временно оккупированных территорий спасли еще четырех украинцев: трех парней и одну девочку. Самому самому младшему ребенку — всего 10 лет, самому старшему — 17.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Из оккупации на волю
Среди спасенных — парень, которого оккупационные власти принудительно доставили в военкомат, внесли его данные в базу как российского призывника и даже определили военную специальность.
Но благодаря усилиям спасателей юноша вместе с другими эвакуированными детьми находится на подконтрольной Украине территории.
Все они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Спасательная операция проводилась в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA при поддержке благотворительной организации Save Ukraine.
Напомним, что с начала 2025 года с временно оккупированных территорий Херсонщины уже вернули 39 детей, незаконно вывезенных в Россию.