На Херсонщине с оккупированных территорий спасли четверо детей – Прокудин

На Херсонщине с временно оккупированных территорий спасли еще четырех украинцев: трех парней и одну девочку. Самому самому младшему ребенку — всего 10 лет, самому старшему — 17.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Из оккупации на волю

Среди спасенных — парень, которого оккупационные власти принудительно доставили в военкомат, внесли его данные в базу как российского призывника и даже определили военную специальность.

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Но благодаря усилиям спасателей юноша вместе с другими эвакуированными детьми находится на подконтрольной Украине территории.

Все они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Спасательная операция проводилась в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA при поддержке благотворительной организации Save Ukraine.

Напомним, что с начала 2025 года с временно оккупированных территорий Херсонщины уже вернули 39 детей, незаконно вывезенных в Россию.

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