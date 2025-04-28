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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

На Херсонщині з окупованих територій врятували четверо дітей – Прокудін

військовий з прапором
Фото: Depositphotos

На Херсонщині з тимчасово окупованих територій врятували ще чотирьох українців: трьох хлопців та одну дівчинку. Наймолодшій дитині — лише 10 років, найстаршій — 17.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З окупації на волю

Серед врятованих — хлопець, якого окупаційна влада примусово доставила до військкомату, внесла його дані до бази як російського призовника та навіть визначила військову спеціальність.

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Але завдяки зусиллям рятувальників юнак разом із іншими евакуйованими дітьми перебуває на підконтрольній Україні території.

Усі вони отримують необхідну медичну й психологічну допомогу.

Рятувальна операція проводилася в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA за підтримки благодійної організації Save Ukraine.

Нагадаємо, що від початку 2025 року з тимчасово окупованих територій Херсонщини вже повернули 39 дітей, що були незаконно вивезені до Росії.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
порятунок, Прокудін, Херсонщина
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