Военных ТЦК без опыта передовой переведут в боевые части — Генштаб

Военнослужащие Территориальных центров комплектации и социальной поддержки, которые не имеют боевого опыта, будут направлены в боевые воинские части.

Об этом 29 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Военных ТЦК отправят на передовую за боевым опытом

Отмечается, что в соответствии с решением главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского осуществляется проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом.

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В Генштабе объясняют, что военнослужащие ТЦК “без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья” будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

— На их должности будут назначать лиц, получивших ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях, — говорится в сообщении.

Координация этого процесса будет осуществляться одним из заместителей начальника Генштаба ВСУ.

— Указанные меры имеют целью улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах. В частности, в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В настоящее время почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт, — объясняют в Генштабе.

Отмечается, что украинские военные, которые получили ранения (контузии) во время боевых действий на сегодня составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП.

Также в военном ведомстве добавляют, что 20% персонала ТЦК являются гражданскими лицами, то есть работниками ВСУ.

В Генштабе напоминают, что в последние годы осуществлен ряд существенных изменений в работе ТЦК и СП, а именно — увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и тому подобное.

Процесс совершенствования работы ТЦК и СП продолжается, резюмируют в Генштабе.

Источник : Генштаб ВСУ

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