Військових ТЦК без досвіду передової переведуть до бойових частин – Генштаб

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які не мають бойового досвіду, будуть направлені до бойових військових частин.

Про це 29 квітня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Військових ТЦК відправлять на передову за бойовим досвідом

Відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

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У Генштабі пояснюють, що військовослужбовці ТЦК “без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я” будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.

– На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров’я не можуть виконувати обов’язки в бойових підрозділах, – йдеться у повідомленні.

Координація цього процесу буде здійснюватись одним із заступників начальника Генштабу ЗСУ.

– Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах. Зокрема, у період з 2022 до 2025 року здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід, – пояснюють у Генштабі.

Також у військовому відомстві додають, що 20% персоналу ТЦК є цивільними особами, тобто працівниками ЗСУ.

В Генштабі нагадують, що останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП, а саме – збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо.

Удосконалення роботи ТЦК та СП триває, резюмують у Генштабі.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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