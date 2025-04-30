Родители детей, которые учатся дистанционно, смогут работать из дома: закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет одному из родителей перевестись на надомную или дистанционную работу в случаях, когда ребенок проходит дистанционное обучение в школе.

Об этом сообщает в Telegram Верховная Рада Украины.

Условия перехода на удаленную работу

Этот шаг направлен на решение проблемы, с которой часто сталкиваются родители: когда ребенок вынужден учиться дома, а родители не имеют возможности работать удаленно.

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Нововведение предусматривает право одного из родителей ребенка в возрасте до 14 лет перейти на удаленный формат работы или работать из дома. Это возможно при условии согласования с работодателем.

Новый закон вносит изменения в Кодекс законов о труде Украины. В частности, в него добавлено положение, которое позволяет, по взаимному согласию работника и работодателя, переход на дистанционную или надомную работу в случаях, когда ребенок до 14 лет проходит обучение в дистанционном формате.

Кроме того, документ определяет, что работники, которые работают дистанционно или из дома, могут быть отправлены в служебные командировки, если такая возможность закреплена в условиях их трудового договора.

Напомним, в Киеве продолжается подготовка к завершению учебного года. Как сообщалось ранее, 30 мая во всех школах столицы состоится праздник Последнего звонка, а в июне ученики получат документы об образовании.

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