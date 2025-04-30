Батьки дітей, які навчаються дистанційно, зможуть працювати з дому: закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє одному з батьків перевестися на надомну або дистанційну роботу у випадках, коли дитина проходить дистанційне навчання в школі.

Про це повідомляє у Telegram Верховна Рада України.

Умова переходу на віддалену роботу

Цей крок спрямований на вирішення проблеми, з якою часто стикаються батьки: коли дитина змушена навчатися вдома, а батьки не мають можливості працювати віддалено.

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Нововведення передбачає право одного з батьків дитини віком до 14 років перейти на віддалений формат роботи або працювати з дому. Це можливо за умови погодження з роботодавцем.

Новий закон вносить зміни до Кодексу законів про працю України. Зокрема, у нього додано положення, яке дозволяє, за взаємною згодою працівника та роботодавця, перехід на дистанційну чи надомну роботу у випадках, коли дитина до 14 років проходить навчання у дистанційному форматі.

Крім того, документ визначає, що працівники, які працюють дистанційно або з дому, можуть бути відправлені у службові відрядження, якщо така можливість закріплена в умовах їхнього трудового договору.

Нагадаємо, у Києві триває підготовка до завершення навчального року. Як повідомлялося раніше, 30 травня в усіх школах столиці відбудеться свято Останнього дзвоника, а в червні учні отримають документи про освіту.

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