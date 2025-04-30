Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Зеленский без объявления прибудет в Чехию: цель и дата визита

По приглашению президента: СМИ узнали о запланированном визите Зеленского в Чехию
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Чехию в начале мая по приглашению чешского лидера Петра Павела.

Об этом визите, как отмечают чешские медиа, ранее не объявлялось.

Зеленский приедет в Чехию с необъявленным визитом

Отмечается, что приезд президента Украины состоится 4 мая. В канцелярии президента Чехии визит не объявлялся, впрочем отмечается, что именно в эту дату резиденция Пражский град будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.

Сейчас смотрят

По сообщениям прессы, закрытие президентской резиденции в Праге вероятно связано с визитом украинского лидера в Чехию.

Пока эта информация официально не подтверждалась ни в правительстве, ни в канцелярии президента Чехии. Украинская сторона также не комментировала эту информацию.

Издание iDNES отмечает, что визит Зеленского будет осуществлен вместе с первой леди Еленой Зеленской. Кроме Петра Павела украинский президент проведет встречу с премьером Чехии Петром Фиалой и главой МИД страны Яном Липавским.

Прошлый визит главы украинского государства в Чехию был в июле 2023 года.

В то же время президент Чехии Павел был с официальным визитом в Украине в конце прошлого месяца, 21 марта.

Читайте также
Петр Павел назвал два ключевых направления гарантий безопасности для Украины
Петр Павел

Источники: Seznam Zprávy, iDNES.cz

Война в Украине, Владимир Зеленский, Петр Павел, Чехия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь