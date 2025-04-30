Зеленский без объявления прибудет в Чехию: цель и дата визита
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Чехию в начале мая по приглашению чешского лидера Петра Павела.
Об этом визите, как отмечают чешские медиа, ранее не объявлялось.
Зеленский приедет в Чехию с необъявленным визитом
Отмечается, что приезд президента Украины состоится 4 мая. В канцелярии президента Чехии визит не объявлялся, впрочем отмечается, что именно в эту дату резиденция Пражский град будет закрыта для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.
По сообщениям прессы, закрытие президентской резиденции в Праге вероятно связано с визитом украинского лидера в Чехию.
Пока эта информация официально не подтверждалась ни в правительстве, ни в канцелярии президента Чехии. Украинская сторона также не комментировала эту информацию.
Издание iDNES отмечает, что визит Зеленского будет осуществлен вместе с первой леди Еленой Зеленской. Кроме Петра Павела украинский президент проведет встречу с премьером Чехии Петром Фиалой и главой МИД страны Яном Липавским.
Прошлый визит главы украинского государства в Чехию был в июле 2023 года.
В то же время президент Чехии Павел был с официальным визитом в Украине в конце прошлого месяца, 21 марта.
Источники: Seznam Zprávy, iDNES.cz