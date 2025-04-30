Зеленський без оголошення прибуде до Чехії: мета та дата візиту

Президент України Володимир Зеленський приїде до Чехії на початку травня на запрошення чеського лідера Петра Павела.

Про цей візит, як зазначають чеські медіа, раніше не оголошувалось.

Зеленський приїде до Чехії з неоголошеним візитом

Зазначається, що приїзд президента України відбудеться 4 травня. В канцелярії президента Чехії візит не оголошувався, втім зазначається, що саме цієї дати резиденція Празький град буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.

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За повідомленнями преси, закриття президентської резиденції у Празі ймовірно повʼязане із візитом українського лідера до Чехії.

Наразі ця інформація офіційно не підтверджувалась ані в уряді, ані в канцелярії президента Чехії. Українська сторона також не коментувала цю інформацію.

Видання iDNES зазначає, що візит Зеленського буде здійснено разом із першою леді Оленою Зеленською. Крім Петра Павела український президент проведе зустріч із прем’єром Чехії Петром Фіалою та очільником МЗС країни Яном Ліпавським.

Минулий візит глави української держави до Чехії був у липні 2023 року.

Водночас президент Чехії Павел був із офіційним візитом в Україні наприкінці минулого місяця, 21 березня.

Джерела: Seznam Zprávy, iDNES.cz

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