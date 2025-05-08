В Киеве состоится Business Process Management 2025: первая конференция по процессному управлению в Украине
19 июня в Киеве пройдет Business Process Management 2025 — первая в Украине конференция, полностью посвященная процессному управлению.
Business Process Management 2025: что известно
На мероприятии встретятся бизнес-лидеры, CEO, чиновники, эксперты и практики из украинских и международных компаний.
Спикеры будут говорить не о вдохновении, а о системности, реальных кейсах и проверенных инструментах.
Вас ждет живой диалог со специалистами, которые формируют операционную архитектуру украинского бизнеса.
В программе:
- Реальные кейсы от топ-спикеров из Новой Почты, Starlight Media, МХП, Киевстара, Kernel, Минцифры, Подорожника, Укрсиббанка и других.
- Результаты уникального исследования уровня зрелости процессного управления в Украине.
- Инструменты процессного аудита, построения операционной модели, масштабирования.
- Панельные дискуссии с участием представителей правительства, малого и крупного бизнеса.
- Нетворкинг с руководителями, которые внедряют изменения. Это не просто обмен контактами, а сотрудничество на общих принципах.
В частности, Ольга Катющенко, операционный директор дивизионов Digital и Production крупнейшей медиакомпании Украины Starlight Media, присоединится к панельной дискуссии Как процессное управление помогает бизнесу расти?.
В рамках беседы топ-менеджеры различных сфер обсудят важность процессного управления для устойчивого роста бизнеса особенно во время войны.
Приглашаем на событие:
- владельцев бизнеса и топ-менеджеров;
- операционных директоров и руководителей трансформаций;
- компании, которые масштабируются или оптимизируют процессы;
- BPM-специалистов, аналитиков и менеджеров по автоматизации.
Организатор: Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами ABPMP Ukraine — часть международного сообщества профессионалов в области управления бизнес-процессами (BPM).
Главный медиапартнер мероприятия: Starlight Media.
Процессы — это не бюрократия, а инструмент устойчивости. Это событие для тех, кто строит эффективную архитектуру бизнеса, вместо того, чтобы тушить пожары.
Успейте забронировать билет по цене “ранних птичек” до 10 мая.
Фото: Business Process Management 2025