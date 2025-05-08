В Киеве состоится Business Process Management 2025: первая конференция по процессному управлению в Украине

19 июня в Киеве пройдет Business Process Management 2025 — первая в Украине конференция, полностью посвященная процессному управлению.

Business Process Management 2025: что известно

На мероприятии встретятся бизнес-лидеры, CEO, чиновники, эксперты и практики из украинских и международных компаний.

Спикеры будут говорить не о вдохновении, а о системности, реальных кейсах и проверенных инструментах.

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Вас ждет живой диалог со специалистами, которые формируют операционную архитектуру украинского бизнеса.

В программе:

Реальные кейсы от топ-спикеров из Новой Почты, Starlight Media, МХП, Киевстара, Kernel, Минцифры, Подорожника, Укрсиббанка и других.

Результаты уникального исследования уровня зрелости процессного управления в Украине.

Инструменты процессного аудита, построения операционной модели, масштабирования.

Панельные дискуссии с участием представителей правительства, малого и крупного бизнеса.

Нетворкинг с руководителями, которые внедряют изменения. Это не просто обмен контактами, а сотрудничество на общих принципах.

В частности, Ольга Катющенко, операционный директор дивизионов Digital и Production крупнейшей медиакомпании Украины Starlight Media, присоединится к панельной дискуссии Как процессное управление помогает бизнесу расти?.

В рамках беседы топ-менеджеры различных сфер обсудят важность процессного управления для устойчивого роста бизнеса особенно во время войны.

Приглашаем на событие:

владельцев бизнеса и топ-менеджеров;

операционных директоров и руководителей трансформаций;

компании, которые масштабируются или оптимизируют процессы;

BPM-специалистов, аналитиков и менеджеров по автоматизации.

Организатор: Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами ABPMP Ukraine — часть международного сообщества профессионалов в области управления бизнес-процессами (BPM).

Главный медиапартнер мероприятия: Starlight Media.

Процессы — это не бюрократия, а инструмент устойчивости. Это событие для тех, кто строит эффективную архитектуру бизнеса, вместо того, чтобы тушить пожары.

Успейте забронировать билет по цене “ранних птичек” до 10 мая.

Фото: Business Process Management 2025

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