У Києві відбудеться Business Process Management 2025: перша конференція з процесного управління в Україні
19 червня у Києві пройде Business Process Management 2025 — перша в Україні конференція, повністю присвячена процесному управлінню.
Business Process Management 2025: що відомо
На заході зустрінуться бізнес-лідери, CEO, урядовці, експерти та практики з українських та міжнародних компаній.
Спікери говоритимуть не про “натхнення”, а про системність, реальні кейси та перевірені інструменти.
На вас чекає живий діалог з фахівцями, які формують операційну архітектуру українського бізнесу.
У програмі:
- Реальні кейси від топспікерів з Нової Пошти, Starlight Media, МХП, Київстару, Kernel, Мінцифри, Подорожника, Укрсиббанку та інших.
- Результати унікального дослідження рівня зрілості процесного управління в Україні.
- Інструменти процесного аудиту, побудови операційної моделі, масштабування.
- Панельні дискусії за участі представників уряду, малого та великого бізнесу.
- Нетворкінг із керівниками, які впроваджують зміни. Це не просто обмін контактами, а співпраця на спільних принципах.
Зокрема, Ольга Катющенко, операційна директорка дивізіонів Digital та Production найбільшої медіакомпанії України Starlight Media, долучиться до панельної дискусії Як процесне управління допомагає бізнесу рости?.
В рамках бесіди топменеджери різних сфер обговорять важливіть процесного управління для стійкого зростання бізнесу особливо під час війни.
Запрошуємо на подію:
- власників бізнесу та топменеджерів;
- операційних директорів і керівників трансформацій;
- компанії, що масштабуються або оптимізують процеси;
- BPM-фахівців, аналітиків і менеджерів з автоматизації.
Організатор: Асоціація професіоналів управління бізнес-процесами ABPMP Ukraine — частина міжнародної спільноти професіоналів в галузі управління бізнес-процесами (BPM).
Головний медіапартнер заходу: Starlight Media.
Процеси — це не бюрократія, а інструмент стійкості. Це подія для тих, хто будує ефективну архітектуру бізнесу, замість того, щоб гасити пожежі.
Встигність забронювати квиток за ціною “ранніх пташок” до 10 травня.
Фото: Business Process Management 2025