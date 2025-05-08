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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Києві відбудеться Business Process Management 2025: перша конференція з процесного управління в Україні

Business Process Management 2025

19 червня у Києві пройде Business Process Management 2025 — перша в Україні конференція, повністю присвячена процесному управлінню.

Business Process Management 2025: що відомо 

На заході зустрінуться бізнес-лідери, CEO, урядовці, експерти та практики з українських та міжнародних компаній.

Спікери говоритимуть не про “натхнення”, а про системність, реальні кейси та перевірені інструменти.

Зараз дивляться

На вас чекає живий діалог з фахівцями, які формують операційну архітектуру українського бізнесу. 

У програмі: 

  • Реальні кейси від топспікерів з Нової Пошти, Starlight Media, МХП, Київстару, Kernel, Мінцифри, Подорожника, Укрсиббанку та інших.
  • Результати унікального дослідження рівня зрілості процесного управління в Україні.
  • Інструменти процесного аудиту, побудови операційної моделі, масштабування.
  • Панельні дискусії за участі представників уряду, малого та великого бізнесу.
  • Нетворкінг із керівниками, які впроваджують зміни. Це не просто обмін контактами, а співпраця на спільних принципах.

Зокрема, Ольга Катющенко, операційна директорка дивізіонів Digital та Production найбільшої медіакомпанії України Starlight Media, долучиться до панельної дискусії Як процесне управління допомагає бізнесу рости?.

В рамках бесіди топменеджери різних сфер обговорять важливіть процесного управління для стійкого зростання бізнесу особливо під час війни.

Запрошуємо на подію:

  • власників бізнесу та топменеджерів;
  • операційних директорів і керівників трансформацій;
  • компанії, що масштабуються або оптимізують процеси;
  • BPM-фахівців, аналітиків і менеджерів з автоматизації.

Організатор: Асоціація професіоналів управління бізнес-процесами ABPMP Ukraine — частина міжнародної спільноти професіоналів в галузі управління бізнес-процесами (BPM). 

Головний медіапартнер заходу: Starlight Media.

Процеси — це не бюрократія, а інструмент стійкості. Це подія для тих, хто будує ефективну архітектуру бізнесу, замість того, щоб гасити пожежі.

Встигність забронювати квиток за ціною “ранніх пташок” до 10 травня.

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Фото: Business Process Management 2025

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