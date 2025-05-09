Как оформить уход за пожилым человеком в Украине: ответ адвоката
С возрастом многие люди сталкиваются с различными заболеваниями, которые могут ограничить их возможности. Когда самостоятельный уход за собой становится затруднительным, возникает потребность в особой заботе. Официальное оформление опеки — это возможность обеспечить нашим близким не только физический комфорт, но и эмоциональную поддержку, создав условия для достойной жизни в старости.
Факты ICTV узнавали у адвоката “Адвокатского бюро Ивана Хомича” Елены Воронковой, как оформить уход за пожилым человеком в Украине.
Как оформить уход за пожилым человеком 2025 года и какие документы нужны
Чтобы оформить уход за пожилым человеком в Украине, необходимо, чтобы были соблюдены следующие условия:
- лицо, в отношении которого планируется оформление ухода, должно нуждаться в таком уходе;
- лицо должно находиться в родственных отношениях с человеком, который претендует на предоставление ухода.
— То есть самого по себе наличия статуса лица с инвалидностью или достижения преклонного возраста недостаточно, — отмечает адвокат.
Далее лицо, которое планирует предоставлять уход, должно подать в орган местного самоуправления заявление о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе вместе с документами, подтверждающими родственные связи с лицом, которому будет предоставлен уход, состояние здоровья такого лица и согласие лица на получение ухода.
Перечень документов определен в пункте 7 Порядка подачи и оформления документов, назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 № 859.
Перечень документов для получения компенсации:
- Заявление о предоставлении компенсации.
- Заявление о перечислении средств с указанием банковского счета в учреждении банка.
- Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство.
- Документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов.
- Декларация о доходах и имущественном состоянии заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи.
- Должна содержать информацию о составе семьи заявителя.
- Копия акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости в уходе: для лиц пожилого возраста с когнитивными нарушениями (по форме, утвержденной Минздравом); для неизлечимо больных лиц, которые не способны самостоятельно передвигаться или обслуживать себя (по форме, утвержденной Минздравом).
- Копия решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании лица недееспособным (для тех, кому предоставляется уход).
- Копия решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя для лица, которому предоставляется уход на непрофессиональной основе.
После этого к лицу, которое планирует предоставлять услуги, приходит комиссия с целью проверки и составления акта обследования, а также проверки, действительно ли лицо, в отношении которого планируется осуществлять уход, в нем нуждается.
— Нужно быть готовым, что обследование будет проводит внезапно и вам о нем сообщат за 10 минут или час. Это делается для того, чтобы избежать фальсификации доказательств прежде всего относительно совместного проживания лица, желающего предоставить уход, с лицом, которое будет его получать, — отмечает адвокат.
Проведя обследование и составив акт, эти документы передают в орган местного самоуправления, который рассматривает документы в их совокупности и при наличии оснований для положительного ответа выдает заключение об утверждении оформления ухода.
Сколько платят за уход за пожилым человеком
— Кроме заключения предоставляется справка на получение компенсации за предоставление ухода на непрофессиональной основе. Размер компенсации зависит от количества членов семьи лица, предоставляющего уход, и совокупного дохода. Механизм определения суммы компенсации очень похож на механизм определения размера субсидии и может составлять как 800 грн, так и 2000-3000 грн, — отмечает адвокат.