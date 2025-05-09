Как оформить уход за пожилым человеком в Украине: ответ адвоката

С возрастом многие люди сталкиваются с различными заболеваниями, которые могут ограничить их возможности. Когда самостоятельный уход за собой становится затруднительным, возникает потребность в особой заботе. Официальное оформление опеки — это возможность обеспечить нашим близким не только физический комфорт, но и эмоциональную поддержку, создав условия для достойной жизни в старости.

Факты ICTV узнавали у адвоката “Адвокатского бюро Ивана Хомича” Елены Воронковой, как оформить уход за пожилым человеком в Украине.

Как оформить уход за пожилым человеком 2025 года и какие документы нужны

Чтобы оформить уход за пожилым человеком в Украине, необходимо, чтобы были соблюдены следующие условия:

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лицо, в отношении которого планируется оформление ухода, должно нуждаться в таком уходе;

лицо должно находиться в родственных отношениях с человеком, который претендует на предоставление ухода.

— То есть самого по себе наличия статуса лица с инвалидностью или достижения преклонного возраста недостаточно, — отмечает адвокат.

Далее лицо, которое планирует предоставлять уход, должно подать в орган местного самоуправления заявление о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе вместе с документами, подтверждающими родственные связи с лицом, которому будет предоставлен уход, состояние здоровья такого лица и согласие лица на получение ухода.

Перечень документов определен в пункте 7 Порядка подачи и оформления документов, назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 № 859.

Перечень документов для получения компенсации:

Заявление о предоставлении компенсации.

Заявление о перечислении средств с указанием банковского счета в учреждении банка.

Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство.

Документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов.

Декларация о доходах и имущественном состоянии заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи.

Должна содержать информацию о составе семьи заявителя.

Копия акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости в уходе: для лиц пожилого возраста с когнитивными нарушениями (по форме, утвержденной Минздравом); для неизлечимо больных лиц, которые не способны самостоятельно передвигаться или обслуживать себя (по форме, утвержденной Минздравом).

Копия решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании лица недееспособным (для тех, кому предоставляется уход).

Копия решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя для лица, которому предоставляется уход на непрофессиональной основе.

После этого к лицу, которое планирует предоставлять услуги, приходит комиссия с целью проверки и составления акта обследования, а также проверки, действительно ли лицо, в отношении которого планируется осуществлять уход, в нем нуждается.

— Нужно быть готовым, что обследование будет проводит внезапно и вам о нем сообщат за 10 минут или час. Это делается для того, чтобы избежать фальсификации доказательств прежде всего относительно совместного проживания лица, желающего предоставить уход, с лицом, которое будет его получать, — отмечает адвокат.

Проведя обследование и составив акт, эти документы передают в орган местного самоуправления, который рассматривает документы в их совокупности и при наличии оснований для положительного ответа выдает заключение об утверждении оформления ухода.

Сколько платят за уход за пожилым человеком

— Кроме заключения предоставляется справка на получение компенсации за предоставление ухода на непрофессиональной основе. Размер компенсации зависит от количества членов семьи лица, предоставляющего уход, и совокупного дохода. Механизм определения суммы компенсации очень похож на механизм определения размера субсидии и может составлять как 800 грн, так и 2000-3000 грн, — отмечает адвокат.

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