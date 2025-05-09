Як оформити догляд за літньою людиною в Україні: відповідь адвоката

З віком багато людей стикаються з різноманітними захворюваннями, які можуть обмежити їхні можливості. Коли самостійний догляд за собою стає складним, виникає потреба в особливому піклуванні. Офіційне оформлення опіки – це можливість забезпечити нашим близьким людям не лише фізичний комфорт, а й емоційну підтримку, створивши умови для гідного життя у старості.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката “Адвокатського бюро Івана Хомича” Олени Воронкової, як оформити догляд за літньою людиною в Україні.

Як оформити догляд за літньою людиною 2025 року та які документи потрібні

Щоб оформити догляд за літньою людиною в Україні, необхідно, щоб було дотримано таких умов:

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особа, щодо якої планується оформлення догляду, має потребувати такого догляду;

особа має перебувати у родинних стосунках з людиною, яка претендує на надання догляду.

– Тобто просто мати статус особи з інвалідністю або досягти похилого віку недостатньо, – зазначає адвокат

Далі особа, яка планує надавати догляд, має подати до органу місцевого самоврядування заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі разом з документами, що підтверджують родинні зв’язки з особою, якій буде надано догляд, стан здоров’я такої особи та згоду особи на отримання догляду.

Перелік документів визначено у пункті 7 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859.

Перелік документів для отримання компенсації:

Заява про надання компенсації.

Заява про перерахування коштів із зазначенням банківського рахунку в установі банку.

Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство.

Документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Декларація про доходи та майновий стан заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім’ї. Має містити інформацію про склад сім’ї заявника.

Копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією а бо висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді: для осіб похилого віку з когнітивними порушеннями (за формою, затвердженою МОЗ); для невиліковно хворих осіб, які не здатні самостійно пересуватися чи обслуговувати себе (за формою, затвердженою МОЗ).

Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання особи недієздатною (для тих, кому надається догляд).

Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна чи піклувальника для особи, якій надається догляд на непрофесійній основі.

Після цього до особи, яка планує надавати послуги, приходить комісія з метою перевірки та складання акта обстеження, а також перевірки, чи справді особа, щодо якої планується здійснювати догляд, його потребує.

– Потрібно бути готовим, що обстеження буде проводить раптово і вас про нього повідомлять за 10 хвилин або годину. Це робиться для того, щоб уникнути фальсифікації доказів насамперед щодо сумісного проживання особи, яка бажає надати догляд, з особою, яка буде його отримувати, – наголошує адвокат.

Провівши обстеження та склавши акт, ці документи передають до органу місцевого самоврядування, який розглядає документи у їх сукупності та у разі наявності підстав для позитивної відповіді видає висновок щодо затвердження оформлення догляду.

Скільки платять за догляд за літньою людиною

– Крім висновку надається довідка на отримання компенсації за надання догляду на непрофесійній основі. Розмір компенсації залежить від кількості членів родини особи, яка надає догляд, та сукупного доходу. Механізм визначення суми компенсації дуже схожий на механізм визначення розміру субсидії і може становити як 800 грн, так і 2000-3000 грн, – зазначає адвокат.

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