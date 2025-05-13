Сколько в Украине детей с аутизмом и основные вызовы для их семей

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расстройства аутистического спектра проявляются примерно у одного ребенка из 160.

Факты ICTV узнавали, сколько детей с аутизмом в Украине и с какими проблемами сталкиваются их семьи.

Сколько в Украине детей с аутизмом

Количество детей с аутизмом в Украине, как и во всем мире, растет. В Украине, по данным электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), по состоянию на конец 2023 года зарегистрировано почти 21 тыс. детей с диагнозом аутизм. Такую информацию предоставила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в ответе на запрос Укринформ.

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В 2017 году, согласно данным Минздрава, в Украине было зарегистрировано более 7 тысяч таких детей (7 491).

Сколько детей с аутизмом в Украине: статистика в областях

По состоянию на 2023 год, больше всего случаев зафиксировано в Киеве (3 891), Ровенской (1 253), Харьковской (1 246), Киевской (1 209) и Львовской (1 117) областях. Меньше всего — на Луганщине, где официально насчитывается 101 ребенок с таким диагнозом.

Как относятся к детям с синдромом аутизма в Украине и за рубежом

Согласно данным Фонда помощи детям с синдромом аутизма, в течение последнего года у большинства украинских детей с аутизмом наблюдается положительная динамика, однако родители отмечают, что она дается чрезвычайно трудно.

Часть семей, которые проживали или до сих пор находятся за границей, сообщают о случаях враждебного отношения со стороны лиц, поддерживающих пророссийские взгляды. В то же время украинское общество постепенно движется к большей толерантности.

Эти выводы основываются на данных ежегодного опроса, проведенного Международной общественной организацией Ребенок с будущим в период с 29 марта по 21 апреля 2025 года. Исследование, как и в прошлом году, охватило три условные группы граждан Украины:

те, кто с 2022 года не покидал страну;

те, кто выезжал, но уже вернулся;

те, кто до сих пор находится за границей.

На вопрос, как вы оцениваете изменения в ситуации с аутизмом в Украине за последний год, около двух третьих респондентов, которые остаются в Украине, ответили, что не заметили существенных изменений. В то же время те, кто вернулся из-за границы, несколько позитивнее оценивают ситуацию по сравнению с теми, кто не выезжал из страны. Это видно как в количестве тех, кто отметил улучшение, так и в меньшей доле тех, кто говорит об ухудшении.

Наиболее критично к ситуации относятся участники опроса, которые остаются за пределами Украины — каждый третий из них считает, что положение дел ухудшилось. В то же время половина этой группы не видит изменений, а почти 17% — наоборот, говорят об улучшении.

Что касается изменений в состоянии самих детей в течение года, то мнения родителей в разных странах практически совпадают: более 55% тех, кто живет в Украине, и более 66% тех, кто находится за рубежом, сообщили о положительной динамике. Вместе с тем, родители отмечают, что эти улучшения часто сопровождаются серьезными трудностями — высоким уровнем тревоги у детей, проблемами со сном и питанием. Такая ситуация характерна для большинства украинских детей с аутизмом, независимо от того, где они живут — в Украине или за рубежом. Это указывает на глубину проблемы, которая требует серьезного внимания.

Среди семей, проживающих в Украине, на вопрос, изменилось ли отношение общества к людям с нарушениями развития и ментальными расстройствами в течение последнего года, 17,7% опрошенных отметили, что оно стало более толерантным, тогда как большинство — 70,8% — считает, что никаких изменений не произошло.

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