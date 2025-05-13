Скільки в Україні дітей з аутизмом та основні виклики для їхніх родин

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), розлади аутистичного спектру виявляються приблизно в однієї дитини із 160.

Факти ICTV дізнавалися, скільки дітей з аутизмом в Україні та з якими проблемами стикаються їхні родини.

Скільки в Україні дітей з аутизмом

Кількість дітей з аутизмом в Україні, як і в усьому світі, зростає. В Україні, за даними електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), станом на кінець 2023 року зареєстровано майже 21 тис. дітей з діагнозом аутизм. Таку інформацію надала Національна служба здоров’я України (НСЗУ) у відповіді на запит Укрінформ.

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У 2017 році, відповідно до данних МОЗ, в Україні було зареєстровано понад 7 тисяч таких дітей (7 491).

Скільки дітей з аутизмом в Україні: статистика в областях

Станом на 2023 рік, найбільше випадків зафіксовано у Києві (3 891), Рівненській (1 253), Харківській (1 246), Київській (1 209) та Львівській (1 117) областях. Найменше — на Луганщині, де офіційно нараховується 101 дитина з таким діагнозом.

Як ставляться до дітей з синдромом аутизму в Україні і за кордоном

Відповідно до даних Фонду допомоги дітям з синдромом аутизму, протягом останнього року в більшості українських дітей з аутизмом спостерігається позитивна динаміка, однак батьки зазначають, що вона дається надзвичайно важко.

Частина родин, які проживали або досі перебувають за кордоном, повідомляють про випадки ворожого ставлення з боку осіб, що підтримують проросійські погляди. Водночас українське суспільство поступово рухається до більшої толерантності.

Ці висновки ґрунтуються на даних щорічного опитування, проведеного Міжнародною громадською організацією Дитина з майбутнім у період з 29 березня до 21 квітня 2025 року. Дослідження, як і минулого року, охопило три умовні групи громадян України:

ті, хто з 2022 року не залишав країну;

ті, хто виїжджав, але вже повернувся;

ті, хто досі перебуває за кордоном.

На питання, як ви оцінюєте зміни в ситуації з аутизмом в Україні за останній рік, близько двох третин респондентів, які залишаються в Україні, відповіли, що не помітили суттєвих змін. Водночас ті, хто повернувся з-за кордону, дещо позитивніше оцінюють ситуацію порівняно з тими, хто не виїжджав з країни. Це видно як у кількості тих, хто відзначив покращення, так і у меншій частці тих, хто говорить про погіршення.

Найбільш критично до ситуації ставляться учасники опитування, які залишаються за межами України — кожен третій з них вважає, що стан справ погіршився. Водночас половина цієї групи не бачить змін, а майже 17% — навпаки, говорять про покращення.

Щодо змін у стані самих дітей протягом року, то думки батьків у різних країнах практично збігаються: понад 55% тих, хто живе в Україні, та понад 66% тих, хто перебуває за кордоном, повідомили про позитивну динаміку. Разом з тим, батьки відзначають, що ці покращення часто супроводжуються серйозними труднощами — високим рівнем тривоги в дітей, проблемами зі сном і харчуванням. Така ситуація характерна для більшості українських дітей з аутизмом, незалежно від того, де вони мешкають — в Україні чи за кордоном. Це вказує на глибину проблеми, яка потребує серйозної уваги.

Серед родин, що проживають в Україні, на запитання, чи змінилося ставлення суспільства до людей з порушеннями розвитку та ментальними розладами протягом останнього року, 17,7% опитаних зазначили, що воно стало більш толерантним, тоді як більшість — 70,8% — вважає, що жодних змін не відбулося.

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