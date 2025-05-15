Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 15 мая 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 128 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 22:00 14 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 15 мая 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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