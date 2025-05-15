Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 15 травня 2025 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 22:00 14 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 15 травня 2025

Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025
Карта бойових дій на 14 травня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Україною і РФ
трамп

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь