Воевал за Украину еще со времен АТО: погиб доброволец из Латвии

В войне РФ против Украины погиб доброволец из Латвии Никита Таренов с позывным Латвиец.

Гибель добровольца из Латвии Никиты Таренова

О гибели добровольца из Латвии Никиты Таренова сообщили в организации Центурия.

Позже эту информацию латвийскому телевидению подтвердил источник, приближенный к латвийцу.

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В Министерстве иностранных дел Латвии тем временем отмечают, что их посольство в Украине пока не получало официального подтверждения о гибели Никиты Таренова, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря МИД Латвии Диану Эглите.

По данным Центурии, Никита Таренов получил ранение 14 мая во время успешного отражения наступления РФ на Харьковском направлении.

Погиб доброволец из Латвии от удара вражеского беспилотника, когда его вместе с побратимом эвакуировали.

Что известно о добровольце из Латвии Никите Таренове

Никита Таренов был легионером харьковской ячейки Центурия, бойцом разведывательно-диверсионного спецподразделения Hatred в составе 1 штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады.

Родился в Риге. Получал специальность психолога, занимался ножевым боем, боксом, тактической медициной.

К украинским защитникам Латвиец присоединился как доброволец в 2017 году, когда еще продолжалась антитеррористическая операция.

После начала полномасштабной войны освобождал Харьковскую область в составе спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Кракен.

Также принимал участие в освобождении Херсона.

Отметим, что 25 декабря 2024 года во время боев в Новоегоровке Луганской области погиб латвийский доброволец Эдгар Платонов.

В ночь на 1 октября 2023 года от удара российского дрона в районе Лимана Донецкой области погиб бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил Латвии Виталий Смирнов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Центурия, LSM

Фото: Центурия

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