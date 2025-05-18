Воював за Україну ще з часів АТО: загинув доброволець із Латвії

У війні РФ проти України загинув доброволець із Латвії Микита Таренов із позивним Латвієць.

Загибель добровольця з Латвії Микити Таренова

Про загибель добровольця з Латвії Микити Таренова повідомили в організації Центурія.

Пізніше цю інформацію латвійському телебаченню підтвердило джерело, наближене до латвійця.

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У Міністерстві закордонних справ Латвії тим часом зауважують, що їхнє посольство в Україні поки що не отримувало офіційного підтвердження щодо загибелі Микити Таренова, повідомляє агентство LETA з посиланням на прессекретарку МЗС Латвії Діану Егліте.

За даними Центурії, Микита Таренов дістав поранення 14 травня під час успішного відбиття наступу РФ на Харківському напрямку.

Загинув доброволець із Латвії від удару ворожого безпілотника, коли його разом із побратимом евакуйовували.

Що відомо про добровольця з Латвії Микиту Таренова

Микита Таренов був легіонером харківського осередку Центурія, бійцем розвідницько-диверсійного спецпідрозділу Hatred у складі 1 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади.

Народився у Ризі. Здобував фах психолога, займався ножовим боєм, боксом, тактичною медициною.

До українських захисників Латвієць приєднався як доброволець у 2017 році, коли ще тривала антитерористична операція.

Після початку повномасштабної війни звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Кракен.

Також брав участь у визволенні Херсону.

Зауважимо, що 25 грудня 2024 року під час боїв у Новоєгорівці Луганської області загинув латвійський доброволець Едгар Платонов.

Уночі проти 1 жовтня 2023 року від удару російського дрона в районі Лиману Донецької області загинув колишній військовослужбовець Національних збройних сил Латвії Віталій Смирнов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Центурія, LSM

Фото: Центурія

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