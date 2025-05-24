Экс-министр экономики Шеремета мобилизовался в Силы обороны

Бывший министр экономического развития и торговли Украины, 54-летний Павел Шеремета присоединился к рядам Сил обороны Украины.

О своем решении он сообщил 23 мая в Facebook.

Павел Шеремета мобилизовался в ВСУ

Шеремета будет проходить службу в Национальной гвардии Украины, однако детали относительно бригады или конкретного подразделения сейчас не разглашает.

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Павел Шеремета родился 23 мая 1971 года во Львове. Он стал первым деканом Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), которую возглавлял в 1999-2008 годах. В 2012-2014 годах он занимал должность президента Киевской школы экономики.

В период с 2008 по 2011 год Шеремета работал в Малайзии, где руководил Институтом Стратегии Голубого Океана — государственным аналитическим центром страны.

В феврале 2014 года Павел Шеремета был назначен министром экономического развития и торговли Украины. На этой должности он находился до сентября того же года.

Причиной его отставки стал конфликт в Кабинете министров, связанный с назначением Валерия Пятницкого на должность заместителя министра без согласования с Шереметой и без его представления.

После отставки Шеремета сосредоточился на преподавательской и консалтинговой деятельности. В 2014-2015 годах он возглавлял Школу управления Украинского католического университета (УКУ). С 2017 года является управляющим партнером компании Прорыв.in.ua.

Фото: Павел Шеремета

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