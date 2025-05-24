Ексміністр економіки Шеремета мобілізувався до Cил оборони

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України, 54-річний Павло Шеремета долучився до лав Сил оборони України.

Про своє рішення він повідомив 23 травня у Facebook.

Павло Шеремета мобілізувався до ЗСУ

Шеремета проходитиме службу в Національній гвардії України, однак деталі щодо бригади чи конкретного підрозділу зараз не розголошує.

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Павло Шеремета народився 23 травня 1971 року у Львові. Він став першим деканом Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), яку очолював у 1999-2008 роках. У 2012–2014 роках він обіймав посаду президента Київської школи економіки.

У період із 2008 по 2011 рік Шеремета працював у Малайзії, де керував Інститутом Стратегії Блакитного Океану – державним аналітичним центром країни.

У лютому 2014 року Павло Шеремета був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі України. На цій посаді він перебував до вересня того ж року.

Причиною його відставки став конфлікт у Кабінеті міністрів, пов’язаний із призначенням Валерія П’ятницького на посаду заступника міністра без узгодження з Шереметою та без його подання.

Після відставки Шеремета зосередився на викладацькій і консалтинговій діяльності. У 2014–2015 роках він очолював Школу управління Українського католицького університету (УКУ). З 2017 року є керівним партнером компанії Прорив.in.ua.

Фото: Павло Шеремета

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