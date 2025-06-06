Очередная манипуляция РФ: Коордштаб отрицает, что начато возвращение тел украинских воинов

Заявления российской пропаганды о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей с украинской стороной в Стамбуле не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными с Украиной — что заявляет Россия

В Координационном штабе отметили, любые односторонние заявления или действия представителей России являются лишь очередной манипуляцией в чувствительной и важной теме репатриации тел украинских военнослужащих.

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— Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращению тел павших защитников, — говорится в сообщении.

В Координационном штабе заявили о готовности к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными с Россией, в частности к обмену в формате всех на всех.

В понедельник, 2 июня, представители Украины и России встретились в Стамбуле. По итогам переговоров достигнута договоренность об обмене телами погибших военных в формате 6 тыс. на 6 тыс.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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