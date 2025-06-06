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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Чергова маніпуляція РФ: Коордштаб заперечив, що почато повернення тіл українських воїнів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Заяви російської пропаганди про нібито початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей з українською стороною у Стамбулі не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими з Україною – що заявляє Росія

У Координаційному штабі наголосили, будь-які односторонні заяви або дії представників Росії є лише черговою маніпуляцією у чутливій та важливій темі репатріації тіл українських військовослужбовців.

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– Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників, – йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі заявили про готовність до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими з Росією, зокрема до обміну в форматі всіх на всіх.

У понеділок, 2 червня, представники України та Росії зустрілися у Стамбулі. За підсумками переговорів досягнено домовленості про обмін тілами загиблих військових у форматі 6 тис. на 6 тис.

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Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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