Чергова маніпуляція РФ: Коордштаб заперечив, що почато повернення тіл українських воїнів
Заяви російської пропаганди про нібито початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей з українською стороною у Стамбулі не відповідають дійсності.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Обмін полоненими з Україною – що заявляє Росія
У Координаційному штабі наголосили, будь-які односторонні заяви або дії представників Росії є лише черговою маніпуляцією у чутливій та важливій темі репатріації тіл українських військовослужбовців.
– Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників, – йдеться у повідомленні.
У Координаційному штабі заявили про готовність до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими з Росією, зокрема до обміну в форматі всіх на всіх.
У понеділок, 2 червня, представники України та Росії зустрілися у Стамбулі. За підсумками переговорів досягнено домовленості про обмін тілами загиблих військових у форматі 6 тис. на 6 тис.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими