Россия разыгрывает грязную политическую игру в вопросе обмена пленными – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия пытается манипулировать вопросами обмена пленными и возвращения тел погибших.
По его словам, это поставит под сомнение усилия США и международного сообщества по переговорам.
РФ манипулирует темой обмена пленными
Зеленский заявил, что Россия пытается манипулировать темой обмена пленными и возвращения тел погибших украинских военных и использует их как инструмент грязной политической и информационной игры.
Такое поведение, по его словам, может поставить под сомнение усилия США и международного сообщества в переговорном процессе.
— Украина продолжает делать все возможное, чтобы произошло освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на 1000+ человек, о чем мы договаривались в Стамбуле, до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру, — подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина верит в возможность продолжения обмена и делает для этого все необходимое.
Если же Россия не соблюдает даже гуманитарные договоренности, это может серьезно подорвать доверие к международным усилиям, в частности к инициативам США в сфере переговоров и дипломатии, — отметил президент.
Зеленский назвал самые горячие участки фронта
Президент рассказал, что получил доклад главнокомандующего Александра Сырского об оперативной ситуации на фронте.
Самыми горячими остаются Покровское и Лиманское направления, а также приграничные районы Сумской и Харьковской областей.
Ситуация на некоторых участках – очень непростая, но “все зависит от стойкости украинских подразделений”.
— Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает украинскую оборону. Российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины — от наших воинов, от каждого, кто помогает государству, — сказал президент.
Он отметил отдельные подразделения, которые продемонстрировали эффективность на самых сложных направлениях.
По его словам, на Покровском направлении важные результаты показали 68 отдельная егерская бригада и 72 отдельная механизированная бригада.
В районах проведения Курской операции эффективно действуют 33 и 225 штурмовые полки. На Лиманском направлении Зеленский поблагодарил воинов 66-й отдельной механизированной бригады.
— Спасибо всем, кто сражается за Украину, кто работает ради нашего государства и ради наших людей, — сказал глава государства.