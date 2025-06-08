Россия разыгрывает грязную политическую игру в вопросе обмена пленными – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия пытается манипулировать вопросами обмена пленными и возвращения тел погибших.

По его словам, это поставит под сомнение усилия США и международного сообщества по переговорам.

РФ манипулирует темой обмена пленными

Зеленский заявил, что Россия пытается манипулировать темой обмена пленными и возвращения тел погибших украинских военных и использует их как инструмент грязной политической и информационной игры.

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Такое поведение, по его словам, может поставить под сомнение усилия США и международного сообщества в переговорном процессе.

— Украина продолжает делать все возможное, чтобы произошло освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на 1000+ человек, о чем мы договаривались в Стамбуле, до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру, — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина верит в возможность продолжения обмена и делает для этого все необходимое.

Если же Россия не соблюдает даже гуманитарные договоренности, это может серьезно подорвать доверие к международным усилиям, в частности к инициативам США в сфере переговоров и дипломатии, — отметил президент.

Зеленский назвал самые горячие участки фронта

Президент рассказал, что получил доклад главнокомандующего Александра Сырского об оперативной ситуации на фронте.

Самыми горячими остаются Покровское и Лиманское направления, а также приграничные районы Сумской и Харьковской областей.

Ситуация на некоторых участках – очень непростая, но “все зависит от стойкости украинских подразделений”.

— Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает украинскую оборону. Российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины — от наших воинов, от каждого, кто помогает государству, — сказал президент.

Он отметил отдельные подразделения, которые продемонстрировали эффективность на самых сложных направлениях.

По его словам, на Покровском направлении важные результаты показали 68 отдельная егерская бригада и 72 отдельная механизированная бригада.

В районах проведения Курской операции эффективно действуют 33 и 225 штурмовые полки. На Лиманском направлении Зеленский поблагодарил воинов 66-й отдельной механизированной бригады.

— Спасибо всем, кто сражается за Украину, кто работает ради нашего государства и ради наших людей, — сказал глава государства.

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