Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Ирина Гамалий, редактор сайта
4 мин.

Россия разыгрывает грязную политическую игру в вопросе обмена пленными – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия пытается манипулировать вопросами обмена пленными и возвращения тел погибших.

По его словам, это поставит под сомнение усилия США и международного сообщества по переговорам.

РФ манипулирует темой обмена пленными

Зеленский заявил, что Россия пытается манипулировать темой обмена пленными и возвращения тел погибших украинских военных и использует их как инструмент грязной политической и информационной игры.

Сейчас смотрят

Такое поведение, по его словам, может поставить под сомнение усилия США и международного сообщества в переговорном процессе.

 — Украина продолжает делать все возможное, чтобы произошло освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на 1000+ человек, о чем мы договаривались в Стамбуле, до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру, — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина верит в возможность продолжения обмена и делает для этого все необходимое.

Если же Россия не соблюдает даже гуманитарные договоренности, это может серьезно подорвать доверие к международным усилиям, в частности к инициативам США в сфере переговоров и дипломатии, — отметил президент.

Зеленский назвал самые горячие участки фронта

Президент рассказал, что получил доклад главнокомандующего Александра Сырского об оперативной ситуации на фронте.

Самыми горячими остаются Покровское и Лиманское направления, а также приграничные районы Сумской и Харьковской областей.

Ситуация на некоторых участках – очень непростая, но “все зависит от стойкости украинских подразделений”.

 — Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает украинскую оборону. Российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины — от наших воинов, от каждого, кто помогает государству, — сказал президент.

Он отметил отдельные подразделения, которые продемонстрировали эффективность на самых сложных направлениях.

По его словам, на Покровском направлении важные результаты показали 68 отдельная егерская бригада и 72 отдельная механизированная бригада.

В районах проведения Курской операции эффективно действуют 33 и 225 штурмовые полки. На Лиманском направлении Зеленский поблагодарил воинов 66-й отдельной механизированной бригады.

— Спасибо всем, кто сражается за Украину, кто работает ради нашего государства и ради наших людей, — сказал глава государства.

Читайте также
Трамп как лидер США должен ввести санкции против РФ – Зеленский
Зеленський-Трамп- перепалка

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь