Росія розігрує брудну політичну гру у питанні обміну полоненими – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Росія намагається маніпулювати питаннями обміну полонених та повернення тіл загиблих.

За його словами, це може поставити під сумнів зусилля США та міжнародної спільноти щодо перемовин.

РФ маніпулює темою обміну полоненими

Зеленський заявив, що Росія намагається маніпулювати темою обміну полоненими та повернення тіл загиблих українських військових та використовує їх як інструмент брудної політичної й інформаційної гри.

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Така поведінка, за його словами, може поставити під сумнів зусилля США та міжнародної спільноти у перемовному процесі.

– Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулося звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на 1000+ людей, про що ми домовлялися у Стамбулі, досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, в своєму дусі намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру, – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна вірить у можливість продовження обміну та робить для цього все необхідне.

– Якщо ж Росія не дотримується навіть гуманітарних домовленостей, це може серйозно підірвати довіру до міжнародних зусиль, зокрема до ініціатив США у сфері переговорів та дипломатії, – зазначив президент.

Зеленський назвав найгарячіші ділянки фронту

Президент розповів, що отримав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо оперативної ситуації на фронті.

Найгарячішими на залишаються Покровський та Лиманський напрямки та прикордонні райони Сумської та Харківської областей.

Ситуація на деяких ділянках – дуже непроста, але “все залежить від стійкості українських підрозділів”.

– Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі, – сказав президент.

Він відзначив окремі підрозділи, які продемонстрували ефективність на найскладніших напрямках.

За його словами, на Покровському напрямку важливі результати показали 68 окрема єгерська бригада та 72 окрема механізована бригада.

У районах проведення Курської операції ефективно діють 33 і 225 штурмові полки. На Лиманському напрямку Зеленський подякував воїнам 66-ї окремої механізованої бригади.

– Дякую всім, хто б’ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей, – сказав глава держави.

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