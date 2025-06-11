На Хмельниччине разоблачена преступная схема обогащения на поставке хлеба военным — ДБР

В Хмельницкой области сотрудники ГБР сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая присваивала бюджетные средства, выделенные на обеспечение военных хлебобулочными изделиями.

— Организовал сделку заместитель командира батальона одной из воинских частей. В схему он привлек своего подчиненного, частного предпринимателя и его бухгалтера, — говорится в сообщении.

Завышали объемы закупок

По данным следствия, участники группы систематически завышали объемы закупок хлебобулочных изделий у частного предпринимателя. Продукция фактически не поставлялась, а поступала исключительно на бумаге, тогда как средства, перечисленные из госбюджета, распределялись между фигурантами.

Одним из ключевых исполнителей схемы был подчиненный чиновник, отвечавший за оформление якобы полученной продукции. Несмотря на давление руководства, военнослужащий обратился в ГБР и начал сотрудничать со следствием, действуя под контролем правоохранителей.

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Присвоили около 1 млн грн

Предприниматель вместе с бухгалтером рассчитывали разницу между фактически поставленным товаром и задекларированными объемами, после чего средства выводились со счетов и распределялись между участниками группы. Общая сумма присвоенных бюджетных средств составляет около 1 млн грн.

Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, по ходатайству следователей суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых, в частности на автомобиль, которым перевозились хлебобулочные изделия.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется информация о возможном существовании аналогичных схем при снабжении военных другими продуктами питания.

Грозит до 12 лет лишения свободы

Суд избрал заместителю командира батальона и предпринимателю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Бухгалтер находится под домашним арестом с использованием электронного средства контроля.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: ДБР

Источник : ГБР

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