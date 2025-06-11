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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина
3 мин.

На полигоне курсанта жестоко избил инструктор, ему грозит до 12 лет — ГБР

побив курсанта прикладом автомата

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инструктору учебного взвода, который жестоко избил курсанта на учебном полигоне Кировоградской области.

— Инцидент произошел в сентябре 2024 года на занятиях по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий ударил курсанта прикладом автомата, — говорится в сообщении.

С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

Травмы средней степени тяжести

В Бюро также сообщили, что командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер по прекращению избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести.

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В итоге инструктору учебного взвода сообщено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Командиру учебного взвода инкриминируется бездействие военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

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Фото: ГБР

Источник: ГБР

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