До 1 января откроем эти кластеры: Стефанишина объяснила, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украинская сторона потратила очень много времени, чтобы выстроить двусторонний диалог с Европейским Союзом, поэтому сделает все, чтобы до 1 января открыть кластеры для переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в интервью ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

Стефанишина о начале переговоров по вступлению в ЕС

Журналист спросил у Стефанишиной о том, когда могли бы начаться переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, если действительно можно будет проигнорировать позицию Венгрии.

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— Я не говорила бы о том, что там речь идет об игнорировании позиции Венгрии. Лично я, вся правительственная и команда Офиса президента, и министр иностранных дел, — мы очень много времени потратили на то, чтобы выстроить двусторонний диалог, — сказала она.

По словам Стефанишиной, на самом деле само поведение Венгрии способствовало внутренним трансформациям в ЕС.

По ее мнению, вопрос заключается не в том, когда будут открыты переговоры о вступлении для Украины и Молдовы, а в том, когда сам Европейский Союз к этому созреет.

— Мы выполнили все условия по открытию половины всех наших переговорных направлений, начиная с основ. Как это называется, основы членства в Европейском Союзе. И готовы открывать уже в июле все три кластера или начинать с первого кластера вместе с Молдовой, — утверждает она.

Как отметила Стефанишина, это подтверждено в решении Европейского Совета, что Украина выполнила все необходимое для открытия первого кластера.

По ее словам, до конца этого года должны быть открытыми все переговорные направления. Это уже политический вопрос, поскольку это переговоры, обязательства, работа парламента, которая должна быть спланирована, а также работа правительства, объяснила Стефанишина.

Она рассказала, что на сегодня почти 4 тыс. человек задействованы в переговорных командах по всем направлениям, поэтому это условие никуда не исчезает.

— Мы говорим только о дате, когда будет открыт первый фундаментальный блок переговоров. Это основное политическое решение, дальше — более техническое. С датским председательством мы договорились, что это будет обеспечено, как только будут открыты первые переговоры, — отметила Стефанишина.

Она ответила на уточняющий вопрос о том, есть ли шанс теоретически осуществить это до 1 января 2026 года.

— Должны это сделать любой ценой. До 1 января откроем эти кластеры, точно, — резюмировала Стефанишина.

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