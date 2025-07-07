До 1 січня відкриємо ці кластери: Стефанішина пояснила, коли почнуться переговори про вступ України в ЄС

Українська сторона витратила дуже багато часу, щоб вибудувати двосторонній діалог з Європейським Союзом, тому зробить все, щоб до 1 січня відкрити кластери для переговорів про вступ в ЄС.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

Стефанішина про початок переговорів щодо вступу в ЄС

Журналіст запитав у Стефанішиної про те, коли могли б розпочатися переговори про вступ України до Європейського Союзу, якщо справді можна буде проігнорувати позицію Угорщини.

Зараз дивляться

– Я не говорила б про те, що там йдеться про ігнорування позиції Угорщини. Особисто я, вся урядова та команда Офісу президента, і міністр закордонних справ, – ми дуже багато часу витратили на те, щоб вибудувати двосторонній діалог, – сказала вона.

За словами Стефанішиної, насправді сама поведінка Угорщини сприяла внутрішнім трансформаціям в ЄС.

На її думку, питання полягає не в тому, коли будуть відкриті переговори про вступ для України та Молдови, а в тому, коли сам Європейський Союз до цього дозріє.

– Ми виконали всі умови щодо відкриття половини всіх наших переговорних напрямків, починаючи з основ. Як це називається, основи членства в Європейському Союзі. І готові відкривати вже в липні всі три кластери або починати з першого кластера разом з Молдовою, – стверджує вона.

Як зазначила Стефанішина, це підтверджено у рішенні Європейської Ради, що Україна виконала все необхідне для відкриття першого кластеру.

За її словами, до кінця цього року мають бути відкритими всі переговорні напрямки. Це вже політичне питання, оскільки це переговори, зобов’язання, робота парламенту, яка має бути спланована, а також робота уряду, пояснила Стефанішина.

Вона розповіла, що на сьогодні майже 4 тис. людей залучені в переговорних командах за всіма напрямками, тому ця умова нікуди не зникає.

– Ми говоримо тільки про дату, коли буде відкритий перший фундаментальний блок переговорів. Це основне політичне рішення, далі – більш технічне. З данським головуванням ми домовилися, що це буде забезпечено, як тільки будуть відкриті перші перемовини, – зазначила Стефанішина.

Вона відповіла на уточнювальне запитання про те, чи є шанс теоретично здійснити це до 1 січня 2026 року.

– Маємо це зробити за будь-яку ціну. До 1 січня відкриємо ці кластери, точно, – резюмувала Стефанішина.

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