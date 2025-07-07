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Дело руководителя АМКУ Кириленко передали в суд – НАБУ

НАБУ папка
Фото: УНИАН

Действующего председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко будут судить по подозрению в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает НАБУ.

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По информации следствия, в течение 2020-2023 годов, находясь на должности руководителя областной государственной администрации, он приобрел 21 объект недвижимости и автомобиль премиум-класса BMW X3. Чтобы скрыть настоящего владельца, недвижимость была оформлена на родственников жены.

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Среди приобретенного имущества:

  • 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
  • дом под Киевом площадью более 220 кв. м и два земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль BMW X3.

Следователи установили, что стоимость всего этого имущества превышает официальные доходы чиновника и его жены на 72,1 млн грн.

Также в течение 2020-2023 годов чиновник вносил ложные данные в электронные декларации как чиновник, уполномоченный на выполнение функций государства.

Расследование было начато детективами НАБУ и прокурорами САП после публикации журналистского расследования Радио Свобода.

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