Дело руководителя АМКУ Кириленко передали в суд – НАБУ
Действующего председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко будут судить по подозрению в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларации.
Об этом сообщает НАБУ.
Суд над главой АМКУ Кириленко: что известно
По информации следствия, в течение 2020-2023 годов, находясь на должности руководителя областной государственной администрации, он приобрел 21 объект недвижимости и автомобиль премиум-класса BMW X3. Чтобы скрыть настоящего владельца, недвижимость была оформлена на родственников жены.
Среди приобретенного имущества:
- 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
- дом под Киевом площадью более 220 кв. м и два земельных участка;
- 2 гаражных бокса;
- 6 паркомест;
- 3 нежилых помещения площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW X3.
Следователи установили, что стоимость всего этого имущества превышает официальные доходы чиновника и его жены на 72,1 млн грн.
Также в течение 2020-2023 годов чиновник вносил ложные данные в электронные декларации как чиновник, уполномоченный на выполнение функций государства.
Расследование было начато детективами НАБУ и прокурорами САП после публикации журналистского расследования Радио Свобода.