Руководителю АМКУ Павлу Кириленко объявили новое подозрение — детали

Руководитель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко получил новое сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кириленко объявили о новом подозрении

Как сообщают детективы НАБУ, его подозревают в недекларировании многочисленного имущества. Подозрение также объявлено его жене — в пособничестве незаконному обогащению.

По версии следствия, чиновник не указал в декларации за 2024 год имущество, которое зарегистрировано на родственников его жены.

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Среди незадекларированного — 20 объектов недвижимости и автомобиль премиум-класса.

В декларации отсутствуют упоминания о:

шести квартирах в Киеве и Ужгороде;

жилом доме под Киевом площадью более 220 кв. м и двух земельных участках;

двух гаражных боксах;

шести паркоместах;

трех нежилых помещениях суммарной площадью более 190 кв. м;

автомобиле BMW X3.

Также Кириленко уже является фигурантом производства по делу о незаконном обогащении и внесении ложных данных в декларации за 2020-2023 годы.

Напомним, правоохранители начали уголовное производство 22 марта, через день после выхода материала проекта Схемы, входящего в структуру Радио Свобода.

В расследовании журналисты утверждали, что семья Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей рыночной стоимостью более 70 млн гривен.

Речь идет, в частности, об элитном особняке под Киевом и апартаментах в Ужгороде, выяснили журналисты проекта.

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