Руководителю АМКУ Павлу Кириленко объявили новое подозрение — детали
Руководитель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко получил новое сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Кириленко объявили о новом подозрении
Как сообщают детективы НАБУ, его подозревают в недекларировании многочисленного имущества. Подозрение также объявлено его жене — в пособничестве незаконному обогащению.
По версии следствия, чиновник не указал в декларации за 2024 год имущество, которое зарегистрировано на родственников его жены.
Среди незадекларированного — 20 объектов недвижимости и автомобиль премиум-класса.
В декларации отсутствуют упоминания о:
- шести квартирах в Киеве и Ужгороде;
- жилом доме под Киевом площадью более 220 кв. м и двух земельных участках;
- двух гаражных боксах;
- шести паркоместах;
- трех нежилых помещениях суммарной площадью более 190 кв. м;
- автомобиле BMW X3.
Также Кириленко уже является фигурантом производства по делу о незаконном обогащении и внесении ложных данных в декларации за 2020-2023 годы.
Напомним, правоохранители начали уголовное производство 22 марта, через день после выхода материала проекта Схемы, входящего в структуру Радио Свобода.
В расследовании журналисты утверждали, что семья Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей рыночной стоимостью более 70 млн гривен.
Речь идет, в частности, об элитном особняке под Киевом и апартаментах в Ужгороде, выяснили журналисты проекта.