Зеленский встретился с бывшими пленными и обсудил новые подходы к спискам на обмен
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными со всеми, кто работает над обменами, и нашими людьми, которых удалось вернуть домой из российского плена.
Зеленский о встрече с бывшими пленными
Как отметил Владимир Зеленский, во время встречи обсудили много важных вопросов.
Среди них — проблемные аспекты, касающиеся прохождения медицинских комиссий освобожденными из плена, учета болезней и состояний, приобретенных в плену, реабилитации и реинтеграции, психологической помощи, масштабирования программы ментального здоровья.
Кроме этого, на встрече обсуждались новые подходы к формированию списков на обмен.
Глава государства отметил, что поручил проработать и воплотить соответствующие решения как можно быстрее, назначив ответственных лиц по всем вопросам.
По мнению президента, Украина должна продолжать системную работу по поддержке освобожденных из плена военных и гражданских лиц.
В то же время Украине необходимо осуществлять всю работу, которая поможет вернуть всех украинцев из российского плена. Каждый человек важен для Украины, резюмировал Владимир Зеленский.