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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Зеленский встретился с бывшими пленными и обсудил новые подходы к спискам на обмен

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными со всеми, кто работает над обменами, и нашими людьми, которых удалось вернуть домой из российского плена.

Зеленский о встрече с бывшими пленными

Как отметил Владимир Зеленский, во время встречи обсудили много важных вопросов.

Среди них — проблемные аспекты, касающиеся прохождения медицинских комиссий освобожденными из плена, учета болезней и состояний, приобретенных в плену, реабилитации и реинтеграции, психологической помощи, масштабирования программы ментального здоровья.

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Кроме этого, на встрече обсуждались новые подходы к формированию списков на обмен.

Глава государства отметил, что поручил проработать и воплотить соответствующие решения как можно быстрее, назначив ответственных лиц по всем вопросам.

По мнению президента, Украина должна продолжать системную работу по поддержке освобожденных из плена военных и гражданских лиц.

В то же время Украине необходимо осуществлять всю работу, которая поможет вернуть всех украинцев из российского плена. Каждый человек важен для Украины, резюмировал Владимир Зеленский.

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