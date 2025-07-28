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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Зеленський зустрівся з колишніми полоненими і обговорив нові підходи до списків на обмін

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими з усіма, хто працює над обмінами, та нашими людьми, яких вдалося повернути додому з російського полону.

Зеленський про зустріч з колишніми полоненими

Як зазначив Володимир Зеленський, під час зустрічі обговорили багато важливих питань.

Серед них – проблемні аспекти, які стосуються проходження медичних комісій звільненими з полону, врахування хвороб і станів, набутих у полоні, реабілітація та реінтеграція, психологічна допомога, масштабування програми ментального здоров’я.

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Крім цього, на зустрічі обговорювалися нові підходи до формування списків на обмін.

Глава держави зазначив, що доручив опрацювати та втілити відповідні рішення якнайшвидше, призначивши відповідальних осіб щодо всіх питань.

На думку президента, Україна має продовжувати системну роботу для підтримки звільнених з полону військових і цивільних.

Водночас Україні потрібно здійснювати всю роботу, яка допоможе повернути всіх українців з російської неволі. Кожна людина для України важлива, резюмував Володимир Зеленський.

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