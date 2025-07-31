Ночная атака на Украину 31 июля: Киев — главная цель, сбито более 290 дронов и ракет

В ночь на 31 июля (начиная с 18:00 30 июля) российские войска осуществили одну из самых масштабных атак на территорию Украины с применением 317 средств воздушного нападения.

Основной целью врага на этот раз стала столица — Киев.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Оккупанты использовали 309 ударных беспилотников Shahed, а также дроны-имитаторы различных типов.

Запуски осуществлялись из направлений Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России.

Дополнительно из Курской области враг выпустил 8 крылатых ракет типа Искандер-К.

К отражению воздушного удара были привлечены подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, по предварительным данным, было уничтожено или подавлено 291 вражеская цель:

288 ударных беспилотников Shahed,

3 крылатые ракеты Искандер-К.

Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, зафиксировано прямые попадания 5 ракет, одна из которых попала в жилой дом в Киеве.

Также известно о 21 ударном БПЛА, которые достигли целей в 12 различных локациях.

Осколки сбитых дронов упали еще как минимум в 19 местах, преимущественно в пределах столицы.

На данный момент продолжается ликвидация последствий атаки, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 254-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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