Нічна атака на Україну 31 липня: Київ — головна ціль, збито понад 290 дронів і ракет

У ніч на 31 липня (починаючи з 18:00 30 липня) російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на територію України із застосуванням 317 засобів повітряного нападу.

Основною ціллю ворога цього разу стала столиця — Київ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зараз дивляться

Нічна атака на Україну 31 липня: що відомо

Окупанти використали 309 ударних безпілотників Shahed, а також дрони-імітатори різних типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Додатково з Курської області ворог випустив 8 крилатих ракет типу Іскандер-К.

До відбиття повітряного удару були залучені підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони Сил оборони України.

Станом на 09:00, за попередніми даними, було знищено або подавлено 291 ворожу ціль:

288 ударних безпілотників Shahed,

3 крилаті ракети Іскандер-К.

Попри ефективну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано прямі влучання 5 ракет, одна з яких поцілила у житловий будинок у Києві.

Також відомо про 21 ударний БпЛА, які досягли цілей у 12 різних локаціях.

Уламки збитих дронів впали ще щонайменше у 19 місцях, переважно в межах столиці.

На цей момент триває ліквідація наслідків атаки, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.