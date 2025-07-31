Нічна атака на Україну 31 липня: Київ — головна ціль, збито понад 290 дронів і ракет
У ніч на 31 липня (починаючи з 18:00 30 липня) російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на територію України із застосуванням 317 засобів повітряного нападу.
Основною ціллю ворога цього разу стала столиця — Київ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 31 липня: що відомо
Окупанти використали 309 ударних безпілотників Shahed, а також дрони-імітатори різних типів.
Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Додатково з Курської області ворог випустив 8 крилатих ракет типу Іскандер-К.
До відбиття повітряного удару були залучені підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони Сил оборони України.
Станом на 09:00, за попередніми даними, було знищено або подавлено 291 ворожу ціль:
- 288 ударних безпілотників Shahed,
- 3 крилаті ракети Іскандер-К.
Попри ефективну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано прямі влучання 5 ракет, одна з яких поцілила у житловий будинок у Києві.
Також відомо про 21 ударний БпЛА, які досягли цілей у 12 різних локаціях.
Уламки збитих дронів впали ще щонайменше у 19 місцях, переважно в межах столиці.
На цей момент триває ліквідація наслідків атаки, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.