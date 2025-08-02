Журналистка Виктория Рощина, погибшая в плену РФ, награждена орденом Свободы

Погибшая в российском плену украинская журналистка Виктория Рощина посмертно награждена орденом Свободы.

Соответствующий указ №569/2025 подписал президент Украины Владимир Зеленский 1 августа.

Награждение Рощиной орденом Свободы

— За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека постановляю: наградить орденом Свободы Рощину Викторию Владимировну — правозащитницу, тележурналистку, военного корреспондента (посмертно), — говорится в документе.

Как отметил президент, в октябре 2024 года Украина узнала о тяжелой и несправедливой утрате, когда в российском плену погибла журналистка Виктория Рощина.

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По словам главы государства, она уже была в списках на обмен. Он обратил внимание, что Россия обязывалась освободить украинскую медийщицу, но не сдержала обещание.

Зеленский отметил, что Виктория была одной из тех, кто говорил правду о войне. Она работала на фронте и временно оккупированных территориях Украины, рискуя собственной жизнью, объяснил он.

В феврале 2025 года тело Рощиной с многочисленными следами пыток вернули в Украину. После чего начались соответствующие экспертизы, отметил Зеленский.

Сегодня Викторию Рощину чествуют посмертно — она награждена орденом Свободы.

— За непоколебимую веру в то, что свобода победит все. Почтение и светлая память Виктории Рощиной, — резюмировал президент Украины.

Плен и гибель Виктории Рощиной

В октябре 2024 года стало известно о трагической гибели украинской журналистки Виктории Рощиной, которая более года считалась пропавшей без вести.

После расследования выяснилось, что ее удерживали на территории РФ и пытали российские оккупанты в плену.

Рощина исчезла 3 августа 2023 года во время поездки на временно оккупированные территории. Последний раз с родными она выходила на связь в конце июля.

По словам ее отца, журналистка планировала пересечь территорию России, чтобы добраться до Востока Украины. Вскоре Служба безопасности Украины подтвердила, что Викторию взяли в плен российские военные.

Накануне представитель Министерства иностранных дел Украины обратился к международному сообществу с призывом должным образом отреагировать на выводы расследования о смерти журналистки и привлечь виновных к ответственности.

Фото: Виктория Рощина

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