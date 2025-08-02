Загиблу в російському полоні українську журналістку Вікторію Рощину посмертно нагороджено орденом Свободи.

Відповідний указ №569/2025 підписав президент України Володимир Зеленський 1 серпня.

Нагородження Рощиної орденом Свободи

– За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету й незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно), – йдеться в документі.

Як зазначив президент, у жовтні 2024 року Україна дізналася про важку та несправедливу втрату, коли в російському полоні загинула журналістка Вікторія Рощина.

Зараз дивляться

За словами глави держави, вона вже була в списках на обмін. Він звернув увагу, що РФ зобов’язувалася звільнити українську медійницю, але не дотрималася обіцянки.

Зеленський зазначив, що Вікторія була однією з тих, хто говорив правду про війну. Вона працювала на фронті та тимчасово окупованих територіях України, ризикуючи власним життям, пояснив він.

У лютому 2025 року тіло Рощиної з численними слідами катувань повернули в Україну. Після цього почалися відповідні експертизи, зазначив Зеленський.

Сьогодні Вікторію Рощину вшановують посмертно – її нагороджено орденом Свободи.

– За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній, – резюмував президент України.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

У жовтні 2024 року стало відомо про трагічну загибель української журналістки Вікторії Рощиної, яка понад рік вважалася зниклою безвісти.

Після розслідування з’ясувалося, що її утримували на території РФ і закатували російські окупанти в полоні.

Рощина зникла 3 серпня 2023 року під час поїздки на тимчасово окуповані території. Востаннє з рідними вона виходила на зв’язок наприкінці липня.

За словами її батька, журналістка планувала перетнути територію Росії, щоб дістатися Сходу України. Згодом Служба безпеки України підтвердила, що Вікторію взяли в полон російські військові.

Напередодні представник Міністерства закордонних справ України звернувся до міжнародної спільноти із закликом належно відреагувати на висновки розслідування щодо смерті журналістки та притягнути винних до відповідальності.

Читайте також
РФ має відповісти за скоєні звірства – в ЄС відреагували на розслідування смерті Рощиної
Вікторія Рощина

Фото: Вікторія Рощина

Пов'язані теми:

Війна в Українівбивство журналістаНагородженняполоненіСмерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.