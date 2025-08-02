Загиблу в російському полоні українську журналістку Вікторію Рощину посмертно нагороджено орденом Свободи.

Відповідний указ №569/2025 підписав президент України Володимир Зеленський 1 серпня.

Нагородження Рощиної орденом Свободи

– За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету й незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно), – йдеться в документі.

Як зазначив президент, у жовтні 2024 року Україна дізналася про важку та несправедливу втрату, коли в російському полоні загинула журналістка Вікторія Рощина.

За словами глави держави, вона вже була в списках на обмін. Він звернув увагу, що РФ зобов’язувалася звільнити українську медійницю, але не дотрималася обіцянки.

Зеленський зазначив, що Вікторія була однією з тих, хто говорив правду про війну. Вона працювала на фронті та тимчасово окупованих територіях України, ризикуючи власним життям, пояснив він.

У лютому 2025 року тіло Рощиної з численними слідами катувань повернули в Україну. Після цього почалися відповідні експертизи, зазначив Зеленський.

Сьогодні Вікторію Рощину вшановують посмертно – її нагороджено орденом Свободи.

– За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній, – резюмував президент України.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

У жовтні 2024 року стало відомо про трагічну загибель української журналістки Вікторії Рощиної, яка понад рік вважалася зниклою безвісти.

Після розслідування з’ясувалося, що її утримували на території РФ і закатували російські окупанти в полоні.

Рощина зникла 3 серпня 2023 року під час поїздки на тимчасово окуповані території. Востаннє з рідними вона виходила на зв’язок наприкінці липня.

За словами її батька, журналістка планувала перетнути територію Росії, щоб дістатися Сходу України. Згодом Служба безпеки України підтвердила, що Вікторію взяли в полон російські військові.

Напередодні представник Міністерства закордонних справ України звернувся до міжнародної спільноти із закликом належно відреагувати на висновки розслідування щодо смерті журналістки та притягнути винних до відповідальності.

Фото: Вікторія Рощина

