События ночи 4 августа: враг обстрелял Днепропетровскую область, а дроны атаковали железную дорогу в РФ

По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 153 боевых столкновения. Ночью враг ракетами и дронами атаковал ряд регионов Украины, взрывы слышали в том числе и на Киевщине. Из артиллерии россияне били по Днепропетровской области и Херсону. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские.

О главных событиях ночи 4 августа – читайте в подборке на Факты ICTV.

Атака РФ на Херсон и Херсонскую область

Утром 4 августа россияне из артиллерии атаковали Антоновку на Херсонщине. Смертельные ранения получил мужчина 1979 года рождения, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

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Около 02:00 российская армия атаковала из артиллерии Херсон. Под удар врага попали 71-летняя и 34-летняя женщины. На момент обстрела они находились дома.

Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, где у них диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.

Взрывы на Киевщине

Ночью 4 августа прогремели взрывы на Киевщине — враг запустил с северо-востока ударные дроны. В Киевской области работала ПВО.

Первые беспилотники-камикадзе в небе над Киевской областью зафиксировали уже в 23:45.

Атака РФ на Днепропетровщину

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, до позднего вечера и утром российский враг бил по Никопольщине: бил FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БПЛА, обстреливал из артиллерии.

Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская общины.

К сожалению, ранения получили три человека. 4-месячная девочка — находится в тяжелом состоянии. Женщины 40 и 46 лет — в состоянии средней тяжести.

В Марганце из-за артиллерийского обстрела повреждено транспортное предприятие.

Стрельба в Харькове: мужчина ранил и избил ветерана ВСУ

3 августа вечером в Индустриальном районе Харькова мужчина напал на 22-летнего ветерана Вооруженных сил Украины.

Нападавший сначала выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, а затем ударил его. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

У пострадавшего медики диагностировали убойную рану живота.

Атака дронов на РФ

Железнодорожная станция Арчеда в городе Фролово Волгоградской области РФ горит после атаки дронов, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— В Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты окна в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала… Временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда. Повреждений путей не обнаружено, — сообщил он.

Аэропорты Волгограда и Тамбова закрыты, сообщили в Росавиации.

РФ и Китай проводят военные учения в Японском море

3 августа в водах Японского моря стартовали совместные военные учения ВМС России и Китая.

В ходе учений российские и китайские корабли объединили в единый морской отряд, в состав которого вошли российский противолодочный корабль, а также два эсминца со стороны Китая.

Программа учений предусматривает артиллерийские стрельбы, отработку действий против подводных лодок, задач противовоздушной обороны, а также проведение совместных операций по поиску и спасению на море.

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