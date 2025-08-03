Россия и Китай проводят военно-морские учения в Японском море

В воскресенье, 3 августа, в водах Японского моря стартовали совместные артиллерийские и противолодочные учения ВМС России и Китая.

О начале маневров сообщили в командовании Тихоокеанского флота РФ, пишет агентство Reuters.

Военно-морские учения РФ и Китая: что известно

В ходе учений российские и китайские корабли были объединены в единый морской отряд.

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В его состав вошли, в частности, большой российский противолодочный корабль, а также два эсминца со стороны Китая.

В маневрах принимают участие дизель-электрические подводные лодки обоих государств и китайское судно, предназначенное для спасения подводных лодок.

Программа учений предусматривает выполнение артиллерийских стрельб, отработку действий против подводных лодок, задач противовоздушной обороны и проведение совместных операций по поиску и спасению на море.

Маневры проходят в рамках масштабных учений под названием Морское взаимодействие-2025 (Maritime Interaction-2025). Учения должны закончиться во вторник, 5 августа.

Напряжение между Москвой и Вашингтоном растет

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление бывшего российского президента Дмитрия Медведева, который считает, что установление дедлайна для России по мирному соглашению с Украиной может приблизить войну РФ с США.

В ответ Медведев написал эмоциональный пост с апокалиптическими намеками.

После этого Трамп приказал развернуть две атомные подводные лодки в “нужных регионах” как жесткий ответ на ядерные угрозы со стороны Кремля.

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