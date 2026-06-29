По итогам прошедших суток на фронте произошло 197 боевых столкновений. Враг нанёс один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 51 авиационный удар, сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 5366 дронов-камикадзе и совершил 1763 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2026 года

Потери РФ на 29 июня 2026

личного состава – около 1 402 200 (+1 230) человек,

танков – 12 066 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 845 (+1) ед.

артиллерийских систем – 44 969 (+49) ед.

реактивных систем залпового огня – 1 901 ед.

средств противовоздушной обороны – 1 454 ед.,

самолетов – 436 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 764 (+10) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724) ед.

крылатых ракет – 4 797 (+7) ед.

кораблей / катеров – 33 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 113 612 (+477) ед.

специальной техники – 4 366 (+6) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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