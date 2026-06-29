На кінець минулої доби на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 147 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5366 дронів–камікадзе та здійснив 1763 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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