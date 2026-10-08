Рабочие дни в ноябре 2026 года: когда и сколько будут работать украинцы
Ноябрь — последний месяц осени, поэтому украинцы постепенно готовятся к зимнему периоду. Свой график на это время планируют не только граждане, но и работодатели, поскольку от количества рабочих и выходных дней зависит организация работы.
Факты ICTV узнавали, сколько рабочих дней в ноябре и предусмотрены ли дополнительные дни отдыха.
Рабочие дни в ноябре 2026 года
В ноябре 2026 года будет 30 календарных дней. При стандартной пятидневной рабочей неделе количество рабочих дней в ноябре составит 21, еще 9 дней будут выходными.
Обычный график предусматривает отдых в субботу и воскресенье. Поэтому выходные в ноябре распределятся следующим образом: 1 ноября — воскресенье, 7 и 8 ноября — суббота и воскресенье, 14 и 15 ноября — суббота и воскресенье, 21 и 22 ноября — суббота и воскресенье, 28 и 29 ноября — суббота и воскресенье.
Таким образом, количество выходных дней в ноябре 2026 года составит девять.
Рабочими при стандартной пятидневке будут 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 30 ноября.
Будут ли дополнительные выходные в ноябре
В ноябре в Украине нет государственных праздников, определенных как праздничные и нерабочие дни Кодексом законов о труде Украины. Поэтому в этом месяце дополнительные выходные из-за государственных праздников не предусмотрены.
Более того, во время действия военного положения правила относительно праздничных и нерабочих дней имеют отдельные особенности. Закон Украины об организации трудовых отношений в условиях военного положения предусматривает, что нормы КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в этот период не применяются.
Таким образом, в ноябре 2026 года дополнительных дней отдыха из-за государственных праздников не будет. При стандартной пятидневной рабочей неделе украинцы будут иметь 21 рабочий и 9 выходных дней.