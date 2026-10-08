Листопад — останній місяць осені, тому українці поступово готуються до зимового періоду. Свій графік на цей час планують не лише громадяни, а й роботодавці, адже від кількості робочих та вихідних днів залежить організація роботи.

Факти ICTV дізнавалися, скільки робочих днів в листопаді та чи передбачені додаткові дні відпочинку.

Робочі дні в листопаді 2026 року

У листопаді 2026 року буде 30 календарних днів. Якщо працювати за стандартним п’ятиденним графіком, то кількість робочих днів в листопаді — 21, а ще 9 припадатиме на вихідні.

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Звичайний графік передбачає відпочинок у суботу та неділю. Тому вихідні в листопаді розподіляться протягом місяця таким чином: 1 листопада — неділя, 7 та 8 листопада — субота і неділя, 14 та 15 листопада — субота і неділя, 21 та 22 листопада — субота і неділя, 28 та 29 листопада — субота і неділя.

Таким чином, кількість вихідних днів у листопаді 2026 року становитиме дев’ять.

Робочими за стандартної п’ятиденки будуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 та 30 листопада.

Чи будуть додаткові вихідні у листопаді

У листопаді в Україні немає державних свят, визначених як святкові та неробочі дні Кодексом законів про працю України. Тому в цьому місяці не передбачені додаткові вихідні через державні свята.

Ба більше, під час дії воєнного стану правила щодо святкових і неробочих днів мають окремі особливості. Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачає, що норми КЗпП щодо святкових і неробочих днів у цей період не застосовуються.

Тож у листопаді 2026 року додаткових днів відпочинку через державні свята не буде. Отже, за стандартного п’ятиденного робочого тижня українці матимуть 21 робочий та 9 вихідних днів.

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