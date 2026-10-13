Верховная Рада поддержала предложение вызвать городского голову Киева Виталия Кличко для доклада. За инициативу народного депутата от фракции Слуга народа Марьяны Безуглой проголосовал 151 парламентарий.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады 13 октября.

Верховная Рада вызвала Виталия Кличко

Предложение о вызове столичного мэра на голосование вынес председатель парламента Руслан Стефанчук.

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Его поддержал 151 народный депутат, еще восемь проголосовали против. Согласно регламенту, для приглашения или вызова должностных лиц с целью предоставления информации или доклада во время рассмотрения вопросов повестки дня необходимо не менее 150 голосов.

Виталий Кличко должен прибыть в Верховную Раду в среду, 14 октября, в 12:00.

Что Кличко заявил об обвинениях по поводу отопительного сезона

Городской глава Киева Виталий Кличко опубликовал видеообращение, в котором рассказал об обвинениях в адрес городской власти в срыве нынешнего отопительного сезона.

По словам мэра, против руководства столицы ведется целенаправленная кампания по дискредитации.

— Звучат безосновательные обвинения в якобы срыве отопительного сезона, которые распространяют ресурсы, связанные с центральной властью, — отметил мэр.

Глава столицы подчеркнул, что давление оказывают не только на киевскую администрацию, но и на руководителей других украинских городов. По его убеждению, такие действия свидетельствуют о системных посягательствах на институт местного самоуправления.

— Местное самоуправление пытаются уничтожить, и не только в Киеве, отстраняя глав общин по надуманным причинам, — заявил он.

Кличко подытожил, что, несмотря на политические манипуляции и регулярные российские обстрелы, столичные власти продолжают выполнять свои обязанности и обеспечивать жизнедеятельность города.

— Люди избрали меня, и я работаю, делаю в сверхсложных условиях все возможное, чтобы оправдать доверие киевлян, чтобы город функционировал в ситуации постоянных разрушительных атак врага, — резюмировал городской голова.

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