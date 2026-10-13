Верховна Рада підтримала пропозицію викликати міського голову Києва Віталія Кличка для доповіді. За ініціативу народної депутатки від фракції Слуга народу Мар’яни Безуглої проголосував 151 парламентар.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради 13 жовтня.

Верховна Рада викликала Віталія Кличка

Пропозицію про виклик столичного мера на голосування виніс голова парламенту Руслан Стефанчук.

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Її підтримав 151 народний депутат, ще восьмеро проголосували проти. Згідно з регламентом, для запрошення або виклику посадовців із метою надання інформації чи доповіді під час розгляду питань порядку денного потрібно щонайменше 150 голосів.

Віталій Кличко має прибути до Верховної Ради в середу, 14 жовтня, о 12:00.

Що Кличко заявив про звинувачення щодо опалювального сезону

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував відеозвернення, у якому розповів про звинувачення на адресу міської влади у зриві цьогорічного опалювального сезону.

За словами мера, проти керівництва столиці ведуть цілеспрямовану кампанію з дискредитації.

– Лунають безпідставні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, які поширюють ресурси, пов’язані з центральною владою, – зазначив мер.

Очільник столиці наголосив, що тиск чинять не лише на київську адміністрацію, а й на керівників інших українських міст. На його переконання, такі дії свідчать про системні зазіхання на інститут місцевого самоврядування.

– Місцеве самоврядування намагаються знищити, і не тільки в Києві, усуваючи голів громад за надуманими причинами, – заявив він.

Кличко підсумував, що попри політичні маніпуляції та регулярні російські обстріли, столична влада продовжує виконувати свої обов’язки й забезпечувати життєдіяльність міста.

– Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога, – резюмував міський голова.

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