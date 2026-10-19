Капитан российского судна Matros Pozynich сообщен о подозрении в военном преступлении из-за вывоза более 54 тыс. тонн украинского зерна.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и СБУ.

Капитану российского судна сообщили о подозрении

Установлено, что в ноябре 2022 и январе 2023 года капитан незаконно заводил судно в закрытый Севастопольский морской порт. Там загружали похищенную у украинских аграриев пшеницу, противоправно изъятую представителями государства-агрессора.

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Капитан периодически отключал автоматическую идентификационную систему AIS и передавал недостоверные сведения о местонахождении судна.

Два рейса из Украины вывезены 54 374 тонны зерна: 27 074 тонны в ноябре 2022 года и еще 27 300 тонн в январе 2023 года.

Украинскую пшеницу под видом продукции российского происхождения везли в порт Латакия в Сирии.

По данным следствия, вывоз зерна производился по решению высшего политического руководства России. Такие действия нарушают Женевские конвенции, запрещающие разворовывать имущество на оккупированных территориях.

Российскому капитану сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенное организованной группой);

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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