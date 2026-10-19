Капітану російського судна Matros Pozynich повідомлено про підозру у воєнному злочині через вивезення понад 54 тис. тонн українського зерна.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та СБУ.

Капітану російського судна повідомили про підозру

Встановлено, що у листопаді 2022 року та січні 2023 року капітан незаконно заводив судно до закритого Севастопольського морського порту. Там завантажували викрадену в українських аграріїв пшеницю, протиправно вилучену представниками держави-агресора.

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Капітан періодично вимикав автоматичну ідентифікаційну систему AIS та передавав недостовірні відомості про місцезнаходження судна.

Двома рейсами з України вивезено 54 374 тонни зерна: 27 074 тонни у листопаді 2022 року та ще 27 300 тонн у січні 2023 року.

Українську пшеницю під виглядом продукції російського походження далі везли до порту Латакія у Сирії.

За даними слідства, вивезення зерна відбувалося за рішенням вищого політичного керівництва Росії. Такі дії порушують Женевські конвенції, які забороняють розкрадати майно на окупованих територіях.

Російському капітану повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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