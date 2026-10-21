Россия усиливает попытки проникновения в Сумскую и Харьковскую области: что говорят в ГПСУ
- ВРГ РФ активизировались на приграничные Сумщины и Черниговщины.
- ГНСУ предупреждает о возможном усилении атак в Сумской области, если Россия привлечет дополнительные ресурсы.
В последние несколько недель российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались на пограничные Сумской и Черниговской областей. В то же время на Сумщине и Харьковщине оккупанты продолжают попытки проникновения малыми пехотными группами.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.
Ситуация на приграничные Сумщины и Харьковщины
По словам Андрея Демченко, малые пехотные группы противника активнее всего действуют на Харьковщине, в частности в Волчанском районе и Ольхуватской общине, где находятся подразделения Государственной пограничной службы.
Там российские военные долго пытаются атаковать украинские позиции и инфильтрироваться, чтобы захватить больше территории.
В то же время противник несет значительные потери, однако не прекращает штурмовых действий.
Демченко отметил, что накануне Силам обороны удалось отразить несколько атак российских малых пехотных групп в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.
По словам спикера ГПСУ, в последнее время несколько возросла и активность таких групп в Сумской области. В основном речь идет о Шосткинском и Конотопском районах. Однако интенсивность действий противника там пока ниже, чем в Харьковской области.
Может ли Россия усилить атаки на Сумщине
Андрей Демченко предположил, что Россия может усилить атаки в пределах Сумской области, если привлечь дополнительные ресурсы, прежде всего, личный состав.
— Если Россия найдет дополнительные ресурсы в живой силе, в первую очередь, то следует ожидать, что могут быть усилены атаки и в пределах Сумской области, — отметил представитель ГПСУ.
В то же время, по его словам, долгое время украинские пограничники не фиксировали пехотных групп противника непосредственно по линии границы на Черниговщине.
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