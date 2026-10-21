В последние несколько недель российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались на пограничные Сумской и Черниговской областей. В то же время на Сумщине и Харьковщине оккупанты продолжают попытки проникновения малыми пехотными группами.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация на приграничные Сумщины и Харьковщины

По словам Андрея Демченко, малые пехотные группы противника активнее всего действуют на Харьковщине, в частности в Волчанском районе и Ольхуватской общине, где находятся подразделения Государственной пограничной службы.

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Там российские военные долго пытаются атаковать украинские позиции и инфильтрироваться, чтобы захватить больше территории.

В то же время противник несет значительные потери, однако не прекращает штурмовых действий.

Демченко отметил, что накануне Силам обороны удалось отразить несколько атак российских малых пехотных групп в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

По словам спикера ГПСУ, в последнее время несколько возросла и активность таких групп в Сумской области. В основном речь идет о Шосткинском и Конотопском районах. Однако интенсивность действий противника там пока ниже, чем в Харьковской области.

Может ли Россия усилить атаки на Сумщине

Андрей Демченко предположил, что Россия может усилить атаки в пределах Сумской области, если привлечь дополнительные ресурсы, прежде всего, личный состав.

— Если Россия найдет дополнительные ресурсы в живой силе, в первую очередь, то следует ожидать, что могут быть усилены атаки и в пределах Сумской области, — отметил представитель ГПСУ.

В то же время, по его словам, долгое время украинские пограничники не фиксировали пехотных групп противника непосредственно по линии границы на Черниговщине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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