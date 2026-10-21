Протягом останніх кількох тижнів російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) активізувалися на прикордонні Сумської та Чернігівської областей. Водночас на Сумщині та Харківщині окупанти продовжують спроби проникнення малими піхотними групами.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація на прикордонні Сумщини та Харківщини

За словами Андрія Демченка, малі піхотні групи противника найактивніше діють на Харківщині, зокрема у Вовчанському районі та Вільхуватській громаді, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби.

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Там російські військові тривалий час намагаються атакувати українські позиції та інфільтруватися, щоб захопити більше території.

Водночас противник зазнає значних втрат, однак не припиняє штурмових дій.

Демченко зазначив, що напередодні Силам оборони вдалося відбити кілька атак російських малих піхотних груп у районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

За словами речника ДПСУ, останнім часом дещо зросла й активність таких груп на Сумщині. Переважно йдеться про Шосткинський та Конотопський райони. Однак інтенсивність дій противника там поки що нижча, ніж на Харківщині.

Чи може Росія посилити атаки на Сумщині

Андрій Демченко припустив, що Росія може посилити атаки в межах Сумської області, якщо залучить додаткові ресурси, насамперед особовий склад.

— Якщо Росія знайде додаткові ресурси в живій силі, в першу чергу, то варто очікувати, що можуть бути посилені атаки і в межах Сумської області також, — зазначив речник ДПСУ.

Водночас, за його словами, протягом тривалого часу українські прикордонники не фіксували піхотних груп противника безпосередньо по лінії кордону на Чернігівщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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