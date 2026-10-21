Вопрос личной безопасности начал беспокоить украинцев с началом полномасштабного вторжения России. С тех пор, наверное, каждый украинец задумывался над приобретением оружия для самозащиты.

Однако владение оружием — важный и ответственный шаг, требующий определенной подготовки. Прежде всего необходимо получить разрешение на владение оружием, чтобы пользоваться и хранить его законно.

Как получить разрешение на оружие в Украине в 2026 году и о важных этапах этого процесса — Факты ICTV спросили у адвоката адвокатского объединения Лещенко, Дорошенко и партнеры Алины Давыдовой.

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Зачем нужно оформлять разрешение на оружие в Украине

За период широкомасштабной войны в украинском обществе все чаще начал возникать вопрос приобретения оружия для защиты своей жизни и здоровья, имущества и своих близких.

— Однако не стоит забывать, что приобретение и владение оружием должно осуществляться исключительно с учетом установленных требований закона. Поскольку за несоблюдение таких требований законодательством Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность, — говорит адвокат.

По словам Давыдовой, получение разрешения на оружие предоставляет лицу возможность приобрести и владеть им на законных основаниях, соответственно, избежать юридической ответственности за несоблюдение этих требований.

Кроме этого, наличие разрешительной системы по владению оружием, позволяет государству контролировать его использование, обеспечивать выполнение превентивной функции по защите общества от использования оружия не по назначению и предотвращать случаи потери или кражи оружия.

Как изменилась процедура получения разрешения на оружие на период военного положения

Получить разрешение на оружие в Украине можно согласно п. п. 1, 2 раздела 1 Положения о разрешительной системе.

Разрешительная система распространяется на:

огнестрельное оружие (нарезное военных образцов, несовременное стрелковое, спортивное, учебное, охолощенное, охотничье нарезное и гладкоствольное) и боевые припасы к нему;

холодное оружие (арбалеты, охотничьи ножи и т. д.);

пневматическое оружие калибра свыше 4,5 мл и скоростью полета пули свыше 100 м/сек;

устройства отечественного производства для отстрела патронов;

снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и указанные патроны, взрывчатые материалы и вещества.

— Выдача разрешений на указанные виды оружия осуществляется в порядке, определенном Министерством внутренних дел Украины. А общий порядок выдачи разрешений на оружие действует в Украине еще с 1998 года, — добавляет адвокат.

Процедура получения разрешения на оружие во время действия военного положения изменилась частично — несколько упростилась, однако лишь для определенного вида оружия.

Процедуру получения разрешения упростили согласно приказу МВД №170 от 01.03.2022.этот документ упростил порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение исключительно в отношении охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Следовательно, сегодня в Украине фактически действует два порядка, которые регулируют процедуру получения разрешений на оружие:

общий — инструкция, утвержденная приказом МВД Украины №622 (распространяется на все виды оружия, которое охватывается действием разрешительной системы);

временный — утвержден Приказом МВД Украины от 01.03.2022 года №170, который распространяется на получение разрешений на охотничье оружие в период военного положения.

— Стоит заметить, что срок действия Приказа МВД №170 ограничивается исключительно периодом действия военного положения и распространяется только на охотничье оружие. К тому же после окончания или прекращения действия военного положения, в течение 10 дней, лицо должно оформить оружие и разрешение на него с соблюдением условий, определенных инструкцией, — добавляет адвокат.

Как получить разрешение на оружие в Украине 2026: куда обращаться и документы

— Чтобы получить временное разрешение на оружие во время действия военного положения, гражданин Украины должен обратиться к уполномоченным подразделениям Национальной полиции Украины, — говорит Давыдова.

Пакет документов для оформления разрешений на охотничье оружие:

письменное заявление лица о выдаче разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия;

копии страниц паспорта гражданина Украины;

копия военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военного билета офицера запаса (по наличию);

копией удостоверения пенсионера или ветерана военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы судебной охраны, Государственной пожарной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, или копией удостоверения члена общественного формирования по охране общественного порядка, или копией разрешения на оружие (по наличию).

— Разрешение на оружие лицо получает после проведения органами полиции определенных проверок, продолжительность которых не должна превышать двух дней. Это касается лишь оформления временного разрешения, — добавляет адвокат.

Для получения в органах полиции разрешения на приобретение основных частей к охотничьему огнестрельному оружию гражданами подаются:

заявление о выдаче разрешения на приобретение основных частей оружия на имя руководителя органа полиции по месту жительства заявителя;

копия разрешения на право хранения, ношения оружия соответствующего вида, модели;

платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги.

Если же вы хотите сразу оформлять общее разрешение на оружие, то есть согласно инструкции, то нужно обращаться в территориальные подразделения полиции.

Чтобы получить в органах полиции разрешение на приобретение любого вида оружия, вам необходимо иметь следующие документы:

заявление о выдаче разрешения на приобретение оружия на имя руководителя органа полиции по месту жительства;

заполненную карточку-заявление;

медицинскую справку (кроме охолощенного оружия);

справку об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применения (кроме охолощенного оружия);

платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги;

копии 1, 2 и 11 страниц паспорта гражданина Украины (для лиц, имеющих ID-паспорт — копию паспорта и выписку из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства).

Перечень документов, которые владелец должен предоставить в органы полиции для получения разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охолощенного оружия:

заявление о выдаче разрешения на хранение и ношение оружия на имя руководителя органа полиции;

две фотокарточки размером 3 х 4 см;

дубликат разрешения с отметкой магазина о продаже оружия, устройства или с отметкой о переоформлении их в установленном законодательством порядке;

платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги. Кроме этого, владельцем оружия предъявляется договор страхования.

— Отмечу, что срок действия разрешений на хранение и ношение оружия составляет три года, после чего лицо может обратиться с заявлением о продлении срока действия такого разрешения. При этом, перерегистрация (продление срока действия разрешения на хранение и ношение) охолощенного оружия не проводится, — добавляет адвокат.

Процедура получения разрешения на оружие 2026

Сначала нужно подать в органы полиции пакет документов и получить разрешение на приобретение оружия. Разрешение на покупку действует всего три месяца. В течение 10 дней со дня приобретения необходимо зарегистрировать оружие в органах полиции по месту своего проживания с получением разрешения на его хранение и ношение.

— Следует строго соблюдать правила хранения оружия и боевых припасов, основных частей, устройств и патронов к оружию. Их нужно хранить в металлических ящиках и сейфах, специально изготовленных для хранения оружия. Также вадливо следить, чтобы оружие хранилось в разряженном состоянии, — советует Давыдова.

Если гражданин Украины в период действия военного положения планирует покупать только охотничье оружие:

Нужно подать в уполномоченное подразделение Национальной полиции Украины документы для получения разрешения на приобретение такого оружия. Купить охотничье оружие. Подать в органы полиции необходимые документы вместе с заявлением о выдаче разрешения на хранение и ношение соответствующего оружия.

— После этого человек получает разрешение на хранение, ношение оружия, которое действует до завершения/прекращения действия военного положения, — говорит адвокат.

25 ноября 2024 года вступил в силу закон Украины № 3899-IX О внесении изменений в Закон Украины Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием от 20 августа 2024 года.

Согласно документу, гражданское лицо, которое нашло огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязано немедленно сообщить Национальной полиции Украины об этом факте. Сделать это можно по номеру экстренной службы 102 или единому телефонному номеру 112.

Также необходимо в течение 24 часов передать оружие в органы Национальной полиции Украины любым удобным способом для дальнейшей сдачи или декларирования или указать на их местонахождение для дальнейшего изъятия.

Отмечается, что огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые были найдены гражданскими лицами и задекларированы в соответствии с положениями закона, могут применяться гражданскими лицами для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ или других государств.

Речь идет не о трофейном оружии, а найденном, или полученном гражданскими лицами и которое не зарегистрировано в Национальной полиции. Трофейное оружие (найденное на поле боя или изъятое военнослужащими) учитывается по отдельным нормативам и хранится в Вооруженных Силах Украины.

Чтобы гражданин не был привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение найденного оружия, ему необходимо сдать его, задекларировав в органах полиции, и на период военного положения, а также 90 дней после завершения военного положения хранить его у себя. Например, автомат или пистолет, которые сейчас не разрешены для гражданских лиц, можно будет задекларировать и оставить у себя на хранении.

Кто не сможет получить разрешение на оружие в Украине

Невозможность получения разрешения на оружие, в первую очередь, связаны с возрастными ограничениями:

с 18 лет можно получить разрешение на приобретение холодного, выхолощенного, пневматического оружия, а также разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов;

с 21 года — разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия;

с 25 лет — разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.

Каких-либо других четких запретов для получения разрешения на оружие нет, однако, если по результатам медицинского осмотра будет выявлено наличие медицинских противопоказаний для владения оружием, то лицо не сможет получить разрешение.

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